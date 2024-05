Nemo-Hype in Malmö – so feiern die Fans vor dem grossen Final

Ein Rundgang auf dem Festgelände in Malmö zeigt, dass Nemo bei den Fans hoch im Kurs steht. Die wegen Joost Kleins Rauswurf enttäuschten Niederländer haben kurzerhand ins Lager der Schweiz gewechselt. Was die Leute sonst noch alles tun, um Nemo zu unterstützen, erfährst du im Video:

Grosser Tag in Malmö: Am Samstag findet der mit Spannung erwartete Final des Eurovision Song Contest (ESC) statt. Eine der prägenden Figuren beim diesjährigen Showdown ist Nemo. Die Schweizer Vertretung gehört zum Favoritenkreis und darf sich tatsächlich Chancen ausrechnen, den Titel zu holen. Es wäre der erste für die Schweiz, seit ihn Céline Dion im Jahr 1988 gewann.

Ein junger Bär ist im Unterengadin unterwegs

Im Unterengadin ist wieder ein Bär unterwegs. Das junge Bärenmännchen tappte im Schweizerischen Nationalpark in eine Fotofalle und hinterliess später Spuren im Unterengadin.

Wie der Nationalpark am Mittwoch auf seiner Facebookseite schrieb, fanden Parkwächter zuerst in der Ofenpassregion Spuren im Schnee. Am 2. Mai tappte das Tier dann in eine Fotofalle, als es durch die Parkwildnis trottete. Laut dem Nationalpark ist auf dem Bild klar erkennbar, dass es sich um ein junges Männchen handelt. Später sei das Jungtier weitergezogen.