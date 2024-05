ESC-Check: watson testet Wissen von Chefredaktorin Nadine Sommerhalder

Heute Abend findet der zweite Halbfinal statt, wo auch Nemo dabei ist. Am Samstag gilt's dann ernst, und wir werden sehen, wer nächstes Jahr den ESC hosten darf. Nadine selbst ist (selbstverständlich) mit vor Ort in Malmö und fiebert mit Tausenden weiteren Fans mit, wenn's wieder einmal heisst: «ESC – United By Music»!

Hinter Baby Lasagna aus Kroatien liegt Nemo aktuell auf dem zweiten Platz der Wett-Tabellen . Leider sehen die Quoten nicht mehr ganz so rosig aus wie auch schon . Mit über 35 Prozent führt Kroatien klar vor uns. Auch wenn Nemos «The Code» auf dem offiziellen YouTube-Kanal vom ESC fast doppelt so viele Views aufweist wie Baby Lasagnas «Rim Tim Tagi Dim».

Am Samstag ist es dann so weit: Wir dürfen mitverfolgen, ob Nemo den Sieg holt für die Schweiz – der letzte liegt immerhin 36 Jahre zurück, das war 1988 mit Céline Dion.

Weil wir in der Vorbereitung auf den ESC gemerkt haben, dass Nadine immer Feuer und Flamme ist, wenn es um dieses Thema geht, haben wir uns gefragt: Was weiss sie wirklich alles über den ESC? Ist sie etwa nur ein «Modefan»? Erkennt sie, ob eine Band tatsächlich am Contest auf der Bühne stand oder ob ihr KI einen Streich spielt? Stellt sich heraus: Nadine weiss viel. Viel mehr als viele bei uns in der Redaktion. Aber, Spoiler, sie weiss nicht alles.

watson war gestern am SRF Bounce Cypher vor Ort in Oerlikon. Logisch, dass nicht jeder so gut Bescheid weiss wie Menschen, die im Journalismus arbeiten, aber trotzdem: Wir wollten von den Künstlerinnen und Künstlern wissen, wie gut sie informiert sind darüber, was in der Welt gerade so abgeht. Weisst du, wer zurzeit in den USA um das Amt des Präsidenten kämpft? Oder wie unser Schweizer ESC-Song heisst?