Callboy und Selbstbestimmung: Warum Frauen Sex kaufen

«Ich habe gespürt: Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich es alleine kann. Ich brauche diese Begleitung nicht mehr. Ich gehe alleine auf Partys, tanze nicht mehr am Rand, sondern mittendrin. Ich traue mich an den FKK-Strand – das war früher undenkbar. Ich treffe Entscheidungen für mich und lebe viel selbstbestimmter. Auch mein Kleidungsstil hat sich verändert – ich trage, was mich wohlfühlen lässt, nicht was andere erwarten.»