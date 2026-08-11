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Etsy-Hexen auf Social Media: Warum sie in der Kritik stehen

Internet-Hexen machen gutes Geld mit ihren Zaubersprüchen – das steckt dahinter

Auf Social Media boomen Etsy-Hexen, die behaupten, jeden Wunsch erfüllen zu können. Sektenforscher Hugo Stamm sagt, das sei gezielte Ausnutzung von Menschen mit Problemen.
11.08.2026, 15:2711.08.2026, 16:36
Sabeth Vela
Sabeth Vela

Die Vermutung, dass sich vor allem Menschen in Not an Hexen wenden, bestätigt sich auf Social Media. So geben viele Userinnen zu, dass sie sich entweder aus Jux oder aus purer Verzweiflung an Etsy-Hexen gewandt haben. «Mein Freund hat mich verlassen und ich war so verzweifelt, dass ich alles getan hätte, damit er zurückkommt», schreibt etwa eine Kommentierende auf TikTok, während eine zweite meinte: «Mein Algorithmus weiss immer genau, wenn es mir schlecht geht, und genau dann spült es Hexen und Tarotleser auf meine For-You-Page. Dann ist die Versuchung gross.»

Etsy-Hexe
Maya van der Meulen verdient als HotWhiteWitch auf Instagram ihren Lebensunterhalt.Bild: zvg

Eine dieser Online-Magierinnen ist Maya van der Meulen aus den USA. Sie ist unter dem Namen «TheHotWhiteWitch» auf Social Media unterwegs und bietet dort ihre Zaubersprüche und Tarot-Legungen an. Bereits als Kind hat sich die heute 28-Jährige zur Hexerei hingezogen gefühlt: «Ich wusste schon immer, dass ich eine natürliche Begabung hatte. Vor sechs Jahren begann ich dann bewusst, mich darin zu üben.» So habe sie angefangen, Zaubersprüche an sich selbst auszuprobieren und habe «jedes Mal erstaunliche Ergebnisse» erzielt.

Daraus entwickelte TheHotWhiteWitch ihr Online-Business. Heute hat die selbsternannte Hexe über 30’000 Followerinnen und Follower auf Instagram und verdient so ihren Lebensunterhalt. Und zwar keinen schlechten: «Ich bin dankbar, sagen zu können, dass ich mit meinem Unternehmen jeden Monat einen fünfstelligen Umsatz mache», so die Instagram-Hexe. Ab 120 Franken pro Spruch soll man so den Ex-Freund zurückholen können, eine wunderbare Verwandlung durchmachen oder endlich den verdienten Bonus bei der Arbeit erhalten.

Ihre – vor allem weiblichen – Klienten scheinen den 5-Sterne-Bewertungen nach begeistert von den Ergebnissen der Sprüche und haben keinen Zweifel an ihrer Wirksamkeit. Eine der beeindruckendsten Storys sei die einer Klientin gewesen, die sich für ihren Traumjob als unterqualifiziert empfand: «Nachdem wir einen Lucky-Girl-Zauber durchgeführt hatten, bekam sie nicht nur den Job, sondern auch einen Einstellungsbonus von 35’000 Dollar – und das innerhalb von etwa zehn Tagen nach der Sitzung», erzählt Maya van der Meulen.

Sie will niemandem Schaden zufügen

Die verschiedenen Zauber personalisiert sie für jede Klientin. Aber die van der Meulen sagt: «Ich nehme nicht jeden Fall an, insbesondere wenn jemand anderen Schaden zufügen oder ethisch fragwürdige Zauber wirken möchte.» Erst wenn die Ethik-Frage geklärt sei, spreche sie an bestimmten Tagen, die mit Planeten- oder Mondenergien verbunden sind, Zaubersprüche aus. Dazu benutzt sie eine individuelle Zusammenstellung aus Kristallen, Kräutern und Ölen. «Ich sende Klienten Fotos oder Videos ihres Zaubers, um ihnen zu helfen, eine Verbindung herzustellen. Schliesslich erstelle ich individuelle Affirmationen für sie, die sie wiederholen sollen, damit ich tiefer mit ihrer Energie arbeiten kann.»

Etsy-Hexe
Für ihre Rituale werden individuelle Kombinationen aus Kräutern, Kristallen und Ölen zusammengestellt.Bild: zvg

Danach sollte der Zauber nicht lange auf sich warten lassen: «In der Regel zeigen sich die Ergebnisse meiner Zaubersprüche innerhalb von einer bis drei Wochen. Ich hatte schon Kunden, bei denen sich Ergebnisse innerhalb weniger Stunden zeigten», behauptet van der Meulen.

TheHotWhiteWitch ist längst nicht die einzige Hexe, die sich mit ihrer Zauberei den Lebensunterhalt verdient. Bereits seit Jahren gehen auf TikTok immer wieder Clips viral von Menschen, die sich von Online-Hexen das Leben besser zaubern liessen.

@leannacherner I love my Etsy witches #fyp #etsywitch ♬ original sound - Leanna Cherner

«Wer ein magisches Weltbild pflegt, verliert den Realitätsbezug»

Während auf Social Media die Zauberei viel Zuspruch bekommt, herrscht in der realen Welt viel Skepsis gegenüber dem Business. Einer der Kritiker ist Hugo Stamm. Er betreibt seit elf Jahren einen wöchentlichen Blog über Glaubens- und Sektenfragen und hat eine klare Haltung zu Social-Media-Hexen: «Wer an diese Art von Magie glaubt, lebt in einer Scheinwelt. Statt das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und an sich zu arbeiten, glaubt man Scharlatanen, die einen reich, schön, erfolgreich und glücklich machen sollen. Wer ein magisches Weltbild pflegt, verliert sich selbst und den Realitätsbezug.»

Hugo Stamm, Sektenblog
Hugo Stamm ist Journalist und Sekten- und Glaubensexperte.Bild: zvg

Dabei sieht Stamm die – vor allem weiblichen – Käufer der Sprüche als Opfer der Anbieter: «Es ist schlicht eine Frechheit, für Zaubersprüche so viel Geld zu verlangen. Sie zocken leichtgläubige und verunsicherte Menschen schamlos aus und das ist verwerflich.»

@yazminegirl111 Beware fr the Etsy witches don’t play 😭😭 #relationships #wow #etsy ♬ original sound - Yazminegirl11

Maya van der Meulen sagt dazu: «Es gibt immer Skepsis in der Welt, und das ist völlig in Ordnung. Die Bedenken sind gerechtfertigt, aber ich sehe meine Zauberei als etwas, das Menschen stärkt.» So ähnele ihre Arbeit in vielerlei Hinsicht der Rolle eines Lebenscoaches, der Menschen dabei helfe, innere Barrieren zu überwinden. (schweizheute.ch)

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35 Kommentare
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ABWESEND
11.08.2026 16:13registriert September 2024
und wenn sie als Hexe kein Geld mehr verdient, bietet sie als Hexenexpertin Lernkurse für angehende Hexen an.

ich gönne ihr den finanziellen Erfolg. sie hat erfolgreich eine weitere Nische gefunden, in der dumme Leute freiwillig ihr Geld hergeben.

leider bin ich in dieser Hinsicht zu wenig kreativ oder vielleicht auch einfach noch nicht dieses gewisse unmoralische Niveau erreicht.

irgendwann finde ich aber schon noch jemand, der meine Fussnägel kaufen will. die verleihen einem extreme Potenz, wenn man sie fein mahlt und dabei gegen den Uhrzeigersinn im Kreis hüpft.
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Walter Sahli
11.08.2026 15:48registriert März 2014
120 Stutz dafür, dass alle meine Kommentare von der Kommentarfreischalte-KI freigeschaltet werden? Nä!

120 Stutz dafür, dass Redakteur:innen ihre Artikel vor dem Publizieren durchlesen und doppelt reinkopierte Abschnitte entfernen? Hmmm ...
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