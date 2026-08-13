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1 Milliarde Dollar Gewinn: US-Lottospieler knackt Powerball-Jackpot

«Powerball»: US-Lottospieler knackt Milliarden-Jackpot

13.08.2026, 12:0013.08.2026, 12:00

Ein Lottospieler in den USA hat einen rund 1,04 Milliarden Dollar (etwa 903 Millionen Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt. Es sei der grösste Jackpot in diesem Jahr und der achtgrösste in der Geschichte der Lotterie, hiess es in der «Powerball»-Mitteilung.

Ein im US-Bundesstaat Illinois verkaufter Spielschein mit den Zahlen 4, 26, 66, 67, 69 und der Zusatzzahl 9 stimmte mit allen sechs am Mittwochabend (Ortszeit) gezogenen Zahlen überein, wie die Lotterie «Powerball» am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben der Illinois Lottery wurde er an einer Tankstelle im Ort Quincy verkauft.

Der anonym gebliebene Gewinner kann wählen, ob er die volle Summe in 30 Raten über 29 Jahre ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten will – in diesem Fall 450,5 Millionen Dollar (etwa 391 Millionen Euro). In beiden Fällen muss der Gewinn versteuert werden.

Die Lotterie ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico vertreten. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, die Spielscheine kosten zwei Dollar. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, liegt bei etwa 1 zu 292 Millionen. Der grösste Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. (sda/dpa)

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