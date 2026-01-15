sonnig
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

35 neue Lottomillionäre in der Schweiz gekürt

Lottoscheine von Swiss Lotto von Swisslos am Lottostand im Dorfzentrum von Stans am Dienstag, 13. Februar 2024. In der Ausgabe des Swiss Lotto vom Mittwoch, 14. Februar 2024 sind gute 48 Millionen Sch ...
Bild: keystone

35 neue Lottomillionäre in der Schweiz gekürt

15.01.2026, 12:2715.01.2026, 12:27

Die Lotterien Swisslos und Loterie Romande haben im vergangenen Jahr in der Schweiz 35 neue Millionäre hervorgebracht. Damit wurden 2025 genauso viele Menschen zu Lotto-Millionären wie schon Jahr davor, wie die Lotteriegesellschaft Loterie Romande mitteilte.

Vier von 35 wurden im vergangenen Jahr dank Euro Millions zu Millionären. Im Durchschnitt konnten dank Swiss Lotto jeden Monat mehr als zwei Personen den Jackpot knacken und sich eine oder mehrere Millionen Franken auf ihr Konto gutschreiben lassen, wie die Loterie Romande am Donnerstag weiter mitteilte.

Das Ende des Jahres 2025 war von einem hohen Jackpot geprägt: Am 5. November gewann ein Glückspilz 41 Millionen Franken, den fünftgrössten Gewinn in der Geschichte des Spiels.

Euro Millions erlebte laut Communiqué ein «aussergewöhnliches» Jahr 2025, geprägt von langen Jackpot-Zyklen, die mehrfach die Höchstgrenze von 250 Millionen Franken erreichten. Seit seiner Einführung im Jahr 2004 hat das Spiel, an dem neun europäische Lotterien teilnehmen, in der Schweiz 91 Millionäre hervorgebracht, davon 62 in der Deutschschweiz und im Tessin sowie 29 in der Romandie. (sda)

Mehr Lotto-News:

Was ist eigentlich mit Chico? Das wurde aus Lotto-Millionären
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Dinge, die du nicht brauchst, aber trotzdem haben willst
1 / 36
Dinge, die du nicht brauchst, aber trotzdem haben willst
Beginnen wir mit einer Hängematte für die Beine.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Lotto Strassenumfrage: Was würdest du kaufen?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rückzug aus ESC-Welt: Conchita Wurst in Wien nicht mit dabei
ESC-Ikone Conchita Wurst will künftig nicht mehr an Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest teilnehmen.
Zur Story