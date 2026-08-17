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Und? Was war das beste Essen deiner Sommerferien? Also, BEI UNS war's …

Sagt uns, welches das feinste Essen eurer Sommerferien war! Die watsons gehen schon mal vor und zeigen ihres.

Oliver Baroni Folge mir

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Und? Hattet ihr schöne Sommerferien?

Bestimmt habt ihr toll gegessen, oder?

Klar: Du bist in den Ferien, das Wetter ist schön, die Menschen am Strand ebenso und morgen musst du nicht zur Arbeit … logisch, mundet das Essen da besser als im Alltag zu Hause.

Und wenn du für 5 Euro einen Prosecco bestellt hast und sie dir ungefragt gleich ein Apéroplättli gratis dazu bringen, mundet's sowieso.

Und trotzdem gibt es jene Momente, in denen man etwas isst, das – selbst wenn man die Urlaubs-Sommersonne-Subjektivität wegrechnet – einfach SOWAS VON FEIN ist.

Bestimmt hattet ihr solche Erlebnisse. Schreibt sie uns in den Kommentaren!

Ich mache schon mal den Anfang … und zwar mit der erneuten Feststellung, dass Kontext immer alles ist. Fallbeispiel: Es ist gar nicht so wichtig, ob das nun die besten Steak Frites waren, die ich je gegessen habe (sie waren gut, keine Frage), ...

«This is going ON THE 'GRAM!» 😂 Bild: obi

... aber die Tatsache, dass ich sie an einem lauen Sommerabend draussen auf der Strasse im Marais mit lieben Freunden gegessen habe, machte es zu einem der besten Znächte meines Sommers.

Oder Fallbeispiel Nr. 2: Wenn der Kontext ist, dass ich einen ziemlichen Kater von einer absolut legendären Ausgangsnacht mit besagten Freunden habe, ...

Okay, auch ohne Kater wäre das hammerfein, imfall. Bild: obi

... dann ist jene Schüssel scharfe Chongqing-Nudeln aus der Szechuan-Bude gegenüber in jenem Moment schlicht Das Beste Essen Der Welt.

Aber fragen wir doch husch in der watson-Redaktion nach!

bild: nina

«Mein bestes Essen von den Sommerferien waren Manti (gefüllt mit Spinat und Feta). Gegessen habe ich diese mitten in Berlin-Kreuzberg, zubereitet von einer ultra-süssen türkischen Oma, die kaum Deutsch konnte, dafür umso besser kochen!»

bild: ralf

«Ich wünschte, ich könnte hier den Tiroler Kaiserschmarrn bringen, aber er war leider wirklich zu wenig fluffig (natürlich haben wir ihn trotzdem rübis und stübis gegessen). Nachhaltiger in richtig guter Erinnerung blieb mir Menemen, was nicht nur lustig klingt, sondern auch enorm fein ist. Die türkische Version von Shakshuka – mit Cherrytomätli, Paprika, Feta, Eiern, Peterli und Zitrone sieht dazu noch unverschämt gut aus, oder findest du nicht?»

bild: elena

«Bei mir war es diese Lasagnette in der Osteria della Foce in Genova. Konsistenz: perfekt. Sauce: deliziös. Hätte darin baden können!»

bild: seline

«Ein Wiener Schnitzel in … Wien! Und das mit guten Freunden und einem Sommerspritzer beim Heurigen.»

bild: reto

«Raclette mit Aussicht auf der Alp Chäserenholz, auf welcher der Käse produziert wurde.»

bild: corina

«Ich wollte schon länger das äthiopische Restaurant bei mir im Quartier ausprobieren. Diesen Sommer habe ich es endlich geschafft und ich verfluche mich dafür, dass ich da nicht schon viel früher hingegangen bin. Es war so unglaublich lecker, dass ich am nächsten Tag am liebsten gleich nochmals dort essen gegangen wäre.»

Und NUN IHR, liebe Userschaft!

Los! Wir wollen euer Ferien-Food sehen! Ab in die Kommentare damit!



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