Neuer Standort für das Kantonsgericht: Darüber wird am Sonntag im Kanton Luzern abgestimmt
Kanton Luzern: Neuer Standort des Kantonsgerichts
Darum geht es: Das Kantonsgericht Luzern ist derzeit auf mehrere Standorte verteilt. Geplant ist, das Gericht an einem zentralen Standort zusammenzuführen: auf dem Grundstück Würzenbachstrasse 8 in der Stadt Luzern. Der Kantonsrat hat dafür im März 2026 einstimmig einen Sonderkredit von 18,5 Millionen Franken bewilligt. Das bestehende Gebäude muss für das Kantonsgericht umgebaut oder allenfalls ersetzt werden. Der Kauf erfolgt noch 2026, der Umbau wird später separat geplant. Die Abstimmenden entscheiden nur über den Kredit, über die Baukosten wird später erneut abgestimmt.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Neuer Standort Kantonsgericht. Kauf Grundstück Würzenbachstrasse 8, Luzern
Ausgezählt: 52/79 | Stand: Zwischenresultat
67,3% Ja
32,7% Nein
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 56/80 | Stand: Noch keine Resultate
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Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 56/80 | Stand: Noch keine Resultate
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