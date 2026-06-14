Im Kanton Luzern geht es am Sonntag um den neuen Standort des Kantonsgerichts. Bild: keystone/watson

Neuer Standort für das Kantonsgericht: Darüber wird am Sonntag im Kanton Luzern abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Luzern abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Luzern dazu.

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Kanton Luzern: Neuer Standort des Kantonsgerichts

Das Luzerner Kantonsgericht soll an einem Standort zusammengezogen werden. Bild: sda

Darum geht es: Das Kantonsgericht Luzern ist derzeit auf mehrere Standorte verteilt. Geplant ist, das Gericht an einem zentralen Standort zusammenzuführen: auf dem Grundstück Würzenbachstrasse 8 in der Stadt Luzern. Der Kantonsrat hat dafür im März 2026 einstimmig einen Sonderkredit von 18,5 Millionen Franken bewilligt. Das bestehende Gebäude muss für das Kantonsgericht umgebaut oder allenfalls ersetzt werden. Der Kauf erfolgt noch 2026, der Umbau wird später separat geplant. Die Abstimmenden entscheiden nur über den Kredit, über die Baukosten wird später erneut abgestimmt.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Neuer Standort Kantonsgericht. Kauf Grundstück Würzenbachstrasse 8, Luzern Ausgezählt: 52/79 | Stand: Zwischenresultat 67,3% Ja 32,7% Nein

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 56/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 56/80 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd