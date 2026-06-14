Der Kanton Neuchâtel will den Schutz von älteren Menschen in die Verfassung schreiben. Bild: keystone/watson

Schutz von älteren Menschen: Darüber wird am Sonntag im Kanton Neuchâtel abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Neuchâtel abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Neuchâtel dazu.

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Kanton Neuchâtel: Verfassungsänderung

Im Kanton Neuchâtel soll älteren Menschen verfassungsrechtlich mehr Schutz gewährt werden. Bild: www.imago-images.de

Darum geht es: Im Kanton Neuchâtel stimmt die Bevölkerung über eine Änderung der kantonalen Verfassung ab, die die Anerkennung der älteren Generation festschreibt. Der Entwurf verlangt, dass Staat und Gemeinden die Teilnahme, Autonomie, Lebensqualität und Persönlichkeit der älteren Bevölkerung fördern und ihre Belange berücksichtigen. Es sind keine konkreten Massnahmen vorgesehen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Décret du 17 février 2026 modifiant la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (Pour la reconnaissance des aînées et des aînés dans la Constitution) Ausgezählt: 0/24 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/24 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/24 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd