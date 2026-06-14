Schutz von älteren Menschen: Darüber wird am Sonntag im Kanton Neuchâtel abgestimmt
Kanton Neuchâtel: Verfassungsänderung
Darum geht es: Im Kanton Neuchâtel stimmt die Bevölkerung über eine Änderung der kantonalen Verfassung ab, die die Anerkennung der älteren Generation festschreibt. Der Entwurf verlangt, dass Staat und Gemeinden die Teilnahme, Autonomie, Lebensqualität und Persönlichkeit der älteren Bevölkerung fördern und ihre Belange berücksichtigen. Es sind keine konkreten Massnahmen vorgesehen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Décret du 17 février 2026 modifiant la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (Pour la reconnaissance des aînées et des aînés dans la Constitution)
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(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
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Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
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Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: