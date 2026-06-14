Der Kanton Nidwalden will die Steuern senken. Bild: keystone/watson

Dreifachsporthalle und Steuergesetz: Die Abstimmung im Kanton Nidwalden live

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Nidwalden abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Nidwalden dazu.

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Kanton Nidwalden: Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle

So soll die neue Dreifachsporthalle im Kanton Nidwalden aussehen. Bild: kanton nidwalden

Darum geht es: Die beiden bestehenden Sporthallen des Kollegiums St. Fidelis in Stans sind veraltet und erfüllen weder den Raumbedarf noch die Anforderungen eines modernen Sportunterrichts, schreibt der Regierungsrat und beantragt einen Objektkredit von 26 Millionen Franken für einen Neubau. Dieser umfasst drei Sportfelder, Geräteräume, Fitness- und Gymnastikräume sowie eine Zuschauergalerie.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Bewilligung eines Objektkredits für den Ersatzneubau einer Dreifachsporthalle für die kantonale Mittelschule Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Nidwalden: Steuergesetz

Darum geht es: Diese Teilrevision des Steuergesetzes zielt auf die Entlastung von Familien und Mittelstand. Kinderabzüge werden verdoppelt, Drittbetreuungs- und Ausbildungsabzüge deutlich erhöht. Gleichzeitig senkt die Vorlage den Einkommenssteuertarif allgemein. Abgeschafft wird die Minimalsteuer auf Grundstücke, die Kirchen erhalten einen festen Kantonsbeitrag und Zuwendungen an Stiftungen im Kanton werden steuerfrei. Die Landratsvorlage führt zu Steuersenkungen von 7,4 Millionen Franken beim Kanton und 5,4 Millionen Franken bei den Gemeinden.

Der Gegenvorschlag unterscheidet sich nur im Einkommenssteuertarif: Die obersten vier Steuerstufen werden moderater gesenkt, wodurch die Steuerausfälle beim Kanton 6,1 Millionen Franken und bei den Gemeinden 4,6 Millionen Franken betragen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Vorlage des Landrates - Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden (Steuergesetz, StG) Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Gegenvorschlag Referendumskomitee - Teilrevision des Gesetzes über die Steuern des Kantons und der Gemeinden (Steuergesetz, StG) Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Stichfrage Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/11 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd