Polizeirapport

Unbekannte greifen in Bern Mann an und verletzen ihn

Am späten Freitagabend ist in Bern ein Mann von mehreren Personen angegriffen worden. Das Opfer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Der Polizei wurde am Freitagabend kurz vor 23 Uhr gemeldet, dass es auf der Parkterrasse zu einer Schlägerei gekommen sei, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen verletzten Mann an.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde dieser zuvor von einer Gruppe junger Männer angesprochen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sollen diese ihn geschlagen und getreten haben. Danach hätten sie den Ort verlassen.

Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall aufzuklären. (sda)