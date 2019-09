Bauarbeiter stürzt bei Bergün von Gerüst – schwer verletzt

Polizeirapport

Polizeimeldung: Arbeiter stürzt bei Bergün von Gerüst – schwer verletzt



Bild: kapo gr

Ein 46-jähriger Arbeiter ist bei Sanierungsarbeiten an einer Eisenbahnbrücke in Bergün in der Nacht auf Dienstag schwer verunfallt. Der Mann stürzte rund drei Meter von einem Podest auf die Fahrbahn.

Der Unfall ereignete sich kurz nach drei Uhr, als der Arbeiter zusammen mit zwei Kollegen Bohrarbeiten ausführte, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Er befand sich auf einer Seitenvorrichtung neben der Bohrlafette, als er abstürzte.

Sanitäter kümmerten sich am Unfallort um den Schwerverletzten, danach wurde er ins Kantonsspital nach Chur gebracht. Die Polizei klärt die Ursache des Unfalls. (sda)