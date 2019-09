Auto überschlägt sich nach Kollision: Zwei Personen leicht verletzt

Polizeirapport

Polizeimeldung: Auto überschlägt sich in Sattel – zwei Personen verletzt



Bild: Kapo Sz

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstag in Ecce Homo in der Gemeinde Sattel zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 35-jährige Autofahrerin bog um 8.30 Uhr links Richtung Steinen ab. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Das Auto der Lenkerin geriet von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt.

Der 75-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos blieb unverletzt, seine 70-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. (sda)