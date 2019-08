Zwei Autofahrer landen nach Zusammenstoss in Rain im Spital

Polizeirapport

Luzern

Polizeimeldung: Zwei Autofahrer landen nach Crash in Rain im Spital



Zwei Autofahrer haben sich bei einem Zusammenstoss in Rain am Mittwochabend verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Spital, an den Autos entstand Totalschaden in der Höhe von rund 42'000 Franken.

Eine Autolenkerin wollte von der Rainstrasse links in die Urswilstrasse einbiegen, als sie mit einem Auto zusammenstiess, das von Eschenbach in Richtung Rain unterwegs war, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Rainstrasse wurde in der Folge während rund eineinhalb Stunden gesperrt. (sda)