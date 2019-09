Polizeirapport

Solothurn

Frau verletzt Ehemann und sich selbst in Derendingen SO



Mit einen Messer hat eine Frau am Mittwoch in Derendingen SO ihren Ehemann und sich selbst verletzt. Eine Ambulanz transportierte das Ehepaar ins Spital.

Der Mann und die Frau wurden in einem Haus verletzt aufgefunden, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Beide wiesen Schnittverletzungen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei verletzte die Frau ihren Ehemann und sich selbst mit einem Messer. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Motiv und Hergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (sda)