Polizeirapport

Velofahrerin nach Unfall mit Lastwagen in Solothurn gestorben

Eine 66-jährige Velofahrerin ist am späteren Dienstagabend im Spital an den Folgen eines Unfalls verstorben. Sie war am Nachmittag auf einer Kreuzung in Solothurn von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte.

Der Unfall hatte sich kurz vor 15.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Weissensteinstrasse/Grenchenstrasse, wie es hiess. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar, weshalb die Polizei Zeuginnen oder Zeugen suchte. (sda)