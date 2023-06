Polizeirapport

«Halsbrecherische Flucht» mit geklautem Auto in Winterthur ZH

Drei mutmassliche Autodiebe haben am Freitagabend mit einem gestohlenen Auto in Winterthur ZH eine «halsbrecherische Flucht» vor der Polizei hingelegt. Die Spritztour endete auf einem Baumstrunk im Wald und einer missglückten Flucht zu Fuss.

Kurz nach 19.30 Uhr wurde der Polizei ein in Winterthur gestohlenes Auto gemeldet, wie die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Samstag mitteilte. Als die mutmasslichen Autodiebe eine Polizeipatrouille entdeckten, drückten sie aufs Gas: Der Fahrer missachtete in einer «halsbrecherischen Flucht» sämtliche Verkehrsregeln und raste mit teilweise über 100 km/h in Richtung Buch am Irchel.

Dort lenkte er das Auto laut Mitteilung in einen Wald, wo es auf einer abfallenden Waldlichtung auf einem Baumstrunk zum Stehen kam. Die drei Insassen stellten sich danach aber nicht der Polizei, sondern versuchten zu Fuss zu flüchten. Der 22-jährigen Lenker, sein ebenfalls 22-jähriger Mitfahrer, beide Schweizer, sowie seine 18-jährige kroatische Mitfahrerin konnten kurze Zeit später festgenommen werden. (sda)