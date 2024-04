Polizeirapport

Polizei stellt am Flughafen Zürich drei Kilogramm Kokain sicher

Eine 24-Jährige ist am Sonntag am Flughafen Zürich in einer Kontrolle hängengeblieben: Die Brasilianerin hatte in ihrem Reisegepäck rund drei Kilogramm Kokain verbaut und versteckt, wie die Zürcher Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Die Polizei nahm gemäss Mitteilung die Drogenkurierin, die aus Sao Paulo gekommen war und weiterreisen wollte, am Sonntagvormittag fest. Die Beamten stellten das Reisegepäck und die Betäubungsmittel sicher. (sda)