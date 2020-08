Quiz

Aufgedeckt

Aufgedeckt! Quiz #17: Erkennst du 10 Dinge hinter den Feldern?



bild: watson / shutterstock

Aufgedeckt

Zwei Sachen: 1. Heute ist es (glaub) einfach, 2. Wir stimmen wieder ab!

Herzlich willkommen zu einer neuen Runde «Aufgedeckt»!

Wie die letzte Umfrage gezeigt hat, wünscht sich der ein oder andere die Abstimmungen am Schluss doch wieder zurück.

Wollen wir nächstes Mal wieder über Kategorien abstimmen? Ja, jetzt hatten wir genug Mix! 34% Nein, Mix ist gut. 36% Mir beides recht! 29%

Also machen wir doch das einfach wieder! Wer lieber einen Mix hätte, dem steht auch diese Antwortmöglichkeit zur Verfügung. Okay? Okay!

Bevor es losgeht: Was ist neu?

Eigentlich nichts, ausser, ...

... dass es für einige von euch sehr schwierig ist, Tina Turner auf einem älteren Bild zu erkennen.

Ein kleiner Hinweis vor Spielbeginn: Scrollt bitte nicht zu schnell runter, das Quiz braucht ein bisschen, bis es geladen hat. Sonst kann es zu Überlappungen der Kategorien kommen, das wäre nicht so gut. Falls dies passiert: Reload sollte helfen!

Und nun: Viel Spass! Und beachtet die Kategorien! Und Enter drücken!

Dein Ergebnis Um dein Ergebnis anzuzeigen, musst du bei jedem Bild die Lösung erraten oder aufgegeben haben.

Was wählen wir nächstes Mal? Welche Kategorie darf es sein? Filme/Serien Städte Sportarten Essen Marken/Logos Bands Pflanzen/Natur Berühmte Personen Ein Mix aus allem!

Willst du nochmal spielen? Hier findest du die vorherigen Runden:

16. Runde: Kategorien-Mix

15. Runde: Kategorien-Mix

14. Runde: Kategorien-Mix

13. Runde: Kategorien-Mix

