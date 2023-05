Achtung Dieb! Finde heraus, in welchen europäischen Städte, du deine Handtasche besonders gut halten musst. Bild: shutterstock

Die 20 gefährlichsten Städte in Europa – erkennst du sie?

Europa ist grundsätzlich ziemlich sicher. Vor allem im internationalen Vergleich zählt der Kontinent zu den sichersten. Weltweit gesehen liegen keine der 20 gefährlichsten Städte der Welt in Europa.

Doch auch hier gibt es Städte, in denen man aufpassen muss. In welchen Städten Europas fühlen sich die Menschen besonders unsicher? Wo besteht die grösste Angst, überfallen zu werden? Und wo verlassen die Bewohnerinnen und Bewohner nur ungern ihr Haus? Finde heraus, welches die gefährlichsten Städte in Europa sind.

Viel Spass beim Quizzticle!

Und so geht's:

Nenne die gesuchte Stadt.

Zu jeder Stadt hast du als Hilfe das Land und die Kriminalstatistik.

Achtung: Es handelt sich hier um die Jahre 2022/ 2023. Eine Statistik von der Datenbank «Numbeo».

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 18–20 Punkte: 6,0 – Keine Sorge, du wirst verschont!

15–17 Punkte: 5,5

12–14 Punkte: 5,0

9–11 Punkte: 4,5

6–8 Punkte: 4,0

Unter 6 Punkten: Ungenügend – Pass besser auf deine Tasche auf!