Erkennst du die 20 beliebtesten Babynamen von 2022?

Kennst du die 20 beliebtesten Babynamen von 2022?

Liebe Quizzticle-Klasse

Falls ich Kinder kriege, werden meine Kinder Daniel und Maria heissen. Spass. Von denen gibt es schon viele in der Schweiz. Sehr viele sogar. Daniel und Maria sind die am häufigsten verwendeten Namen im Land. Hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Dich auch nicht. Ich weiss es.

Aber wir sind im Jahr 2023. Die Namen der frisch geborenen Kinder werden immer «frecher» und «einfallsreicher» – oder?

Der Kanton Zürich hat soeben eine Liste publiziert mit den meistverwendeten Babynamen in Zürich im Jahr 2022. Finde heraus, ob jemand Koloman (no joke und no shame) heisst oder nicht.

Viel Spass!

PS: Wählt die Namen eurer Kinder mit Sorgfältigkeit – Tüdelüüüü.

Und so geht's:

Nenne den gesuchten Babynamen.

Zu jedem Namen hast du als Hilfe die Bedeutung des Namens und die Anzahl Personen.

Achtung: Es sind die beliebtesten Babynamen im Jahr 2022 aus Zürich!

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

