König Charles III. lächelt so schön, weil Katy Perry ihn besuchen kommt. Bild: AP Pool The Times

Quizzticle

Erkenne diese 20 Monarchen und König Charles dankt freiwillig ab

Lea Oetiker Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Endlich ist es so weit: Katy Perry kommt nach London *weinen und schreien*! Es wird ein riesiges Fest. Seit Monaten plant und organisiert gefühlt ganz England ihren grossen Auftritt. Sogar US-First-Lady Jill Biden und Bundespräsident Alain Berset fliegen extra nach London, nur um sie singen zu hören! CRAZY!

Auch König Charles III. ist ein Katy-Perry-Superfan. Kein Witz. Er hat sie extra einfliegen lassen!!!! Angeblich FüR sEiNe KrÖnUng. Aber ich weiss – aus sehr vertraulichen Quellen –, dass er sie und ihre Musik einfach ganz toll findet. Seine Mutter Königin Elisabeth (R.I.P. Queen) wäre bestimmt stolz auf ihn (und auf Katy). Sein Grossvater wäre bestimmt auch sehr stolz. Und sein Urgrossvater auch – wie auch immer sein Name war.

Nun gut. Ich hoffe, du kennst dich besser mit den Namen der Royals aus als ich. Im heutigen Quizzticle gehen wir gaaaaaaanz weit zurück in die Vergangenheit und wollen von dir wissen, welcher König oder welche Königin früher einmal in England (und im übrigen Grossbritannien) regiert hat. Viel Spass, Kings and Queens!

Und so geht's:

Nenne die gesuchte Königin oder den gesuchten König.

Zu jeder Person hast du als Hilfe das Regierungsjahr und eine kurze Beschreibung.

WICHTIG: KÖNIG ODER KÖNIGIN MUSST DU NICHT SCHREIBEN – DER NAME REICHT UND NACH DEN RÖMISCHEN ZAHLEN SETZE BITTE IMMER EINEN PUNKT!

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

