«Im schwarzen Walfisch zu Askalon, da trank ein Mann drei Tag', bis dass er steif wie ein Besenstiel am Marmortische lag.» Bild: Shutterstock

Mach im internationalen Bier-Quiz 7 Punkte – oder du kollaBIERst auf der Stelle

Carl-Philipp Frank

Liebe Quizzticle-Klasse

Gestern war der zelebrierte und für die heimische Gastwirtschaft profitbringende und deshalb heilige «Tag des Schweizer Biers». Nicht des besten Schweizer Biers, aber des Schweizer Biers. Das Schweizer Bier, das einzig wahre, beste, mundendste und allgemein beliebteste, ist selbstverständlich das [VON DER REDAKTION ENTFERNT].

Ok, bei den Geschmäckern scheiden sich die Geister. Wo sich die Geister aber nicht wirklich scheiden können, ist bei den Zahlen, denn die lügen bekanntlich nie. Und was sagen sie? Feldschlösschen ist das beliebteste. Zumindest hatte das Gebräu aus Rheinfelden 2020 einen Marktanteil von 25 Prozent.

So, nun hätten wir geklärt, welches Bier in der Schweiz am beliebtesten ist. Aber wie sieht's anderswo aus? Darum wollen wir von dir wissen: Welche Biermarken sind in diesen 15 Ländern am beliebtesten?

Und so geht's:

Nenne die gesuchten Biermarken.

Zu jeder Biermarke hast du als Hilfe das Land, in dem sie am beliebtesten ist – es ist fast immer das Herkunftsland.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

