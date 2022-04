Bild: shutterstock

Quizzticle

Wie viele der 31 Kinofilme von Leonardo di Caprio kennst du?

Marius Egger Folgen

Liebe Quizzticle-Klasse

110 Jahre ist es her, seit das berühmteste Schiff der Geschichte in einen Eisberg donnerte und versank. Ein Film über das Schiff katapultierte Leonardo di Caprio viele Jahre später als Poster in die Teenie-Zimmer und als Schauspieler in den Hollywood-Olymp.

Mittlerweile hat der Hollywood-Beau in 31 Filmen mitgespielt. Darunter gibt's einige unvergessliche Auftritte – aber auch ein paar richtig harte Knacknüsse. Wie viele der Leo-Filme errätst du?

Und so geht's:

Nenne die 31 Filmtitel (manchmal reicht ein Wort), in denen Leonardo di Caprio bis jetzt mitgespielt hat.

Seine Dokumentarfilme sind nicht dabei.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Als Hilfe haben wir dir einige Tipps.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!