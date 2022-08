Die griechische Mythologie: Kennst du alle 18 Hauptgötter?

Heute geht's um die Mythologie. Wir suchen alle griechischen Hauptgötter, und zwar im weiteren Sinne. Also mit den Geschwistern und Kindern, die als Olympier bezeichnet werden.

Wenn du im F-35-Quiz nicht 5 Punkte holst, rettet dich nur noch der Schleudersitz

Der Bundesrat will 36 F-35-Kampfjets kaufen. Doch dagegen wurde am Dienstag eine Initiative eingereicht. Damit steht möglicherweise bald wieder eine Kampfjet-Abstimmung ins Haus. Dann wird auch deine Meinung gefragt sein, falls du stimmberechtigt bist. Doch was weisst du überhaupt über die F-35? Beweise dein Wissen im Quiz!