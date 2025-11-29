Gönn dir wieder einmal einen Filmabend. Bild: imago

Quizzticle

An alle mit viereckigen Augen: Wir erzählen den Plot – du errätst den Film



Liebe Quizzticle-Klasse,

Momentan fiebern alle den neuen Folgen von Stranger Things entgegen. Falls du die ersten Episoden schon durch hast und sehnsüchtig auf die nächsten wartest – oder vielleicht einfach null Bock auf die Serie hast – kein Problem: Unser Quiz am Wochenende ist genau das Richtige für alle Film-Junkies.



Wir haben 30 Filmpots für dich – dein Job: Raten, welcher Film dahinter steckt! Bonus: Vielleicht kriegst du direkt Lust auf einen spontanen Filmeabend.



Mal schauen, ob deine viereckigen Augen für etwas nützlich sind.

Und so geht's:

Nenne 30 bekannte Filme.

Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!