Quiz: Wir erzählen dir 30 Plots – du errätst den Film

Vintage CRT monitor as head on person in 90s style track suit outdoors model released, Symbolfoto, VSNF03757
Gönn dir wieder einmal einen Filmabend.Bild: imago
An alle mit viereckigen Augen: Wir erzählen den Plot – du errätst den Film

29.11.2025, 11:4729.11.2025, 11:47

Liebe Quizzticle-Klasse,

Momentan fiebern alle den neuen Folgen von Stranger Things entgegen. Falls du die ersten Episoden schon durch hast und sehnsüchtig auf die nächsten wartest – oder vielleicht einfach null Bock auf die Serie hast – kein Problem: Unser Quiz am Wochenende ist genau das Richtige für alle Film-Junkies.

Wir haben 30 Filmpots für dich – dein Job: Raten, welcher Film dahinter steckt! Bonus: Vielleicht kriegst du direkt Lust auf einen spontanen Filmeabend.

Mal schauen, ob deine viereckigen Augen für etwas nützlich sind.

Und so geht's:

  • Nenne 30 bekannte Filme.
  • Gib den Originaltitel oder den deutschen Titel an.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
26–30 Punkte: 6,0 – Deine viereckigen Augen haben sich ausgezahlt!
23–25 Punkte: 5,5
18–22 Punkte: 5,0
15–17 Punkte: 4,5
11–14 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Schliess dich im Zimmer ein und mach Netflix and Chill! (Aber wirklich nur GLOTZEN!)
