Der erste Comic «Asterix der Gallier» wurde 1959 veröffentlicht.

Nenne die Asterix-Charaktere – oder es gibt kein Wildschwein für dich



Liebe Quizzticle-Klasse,

Schon zum 25. Mal zieht es unsere unbeugsamen Gallier in die weite Welt hinaus – ihr neuestes Abenteuer führt sie nach Lusitanien, also ins heutige Portugal! Der brandneue Band «Asterix in Lusitanien» erscheint am 23. Oktober – höchste Zeit also, dass wir wieder einen Blick ins legendäre gallische Dorf werfen.



Erinnerst du dich noch, wer dort alles wohnt? Wir haben die 20 bekanntesten Charaktere aus den Asterix-Abenteuern für dich herausgesucht. Deine Aufgabe: Errate sie anhand unserer kurzen Beschreibungen!

Tipp:

Falls du zufällig einen Schluck Zaubertrank von Miraculix griffbereit hast – das wäre jetzt der perfekte Moment, ihn zu nehmen! ;)



Und so geht's:

Nenne 20 Asterix-Charaktere.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!