Quizzticle
Nenne die Asterix-Charaktere – oder es gibt kein Wildschwein für dich
Liebe Quizzticle-Klasse,
Schon zum 25. Mal zieht es unsere unbeugsamen Gallier in die weite Welt hinaus – ihr neuestes Abenteuer führt sie nach Lusitanien, also ins heutige Portugal! Der brandneue Band «Asterix in Lusitanien» erscheint am 23. Oktober – höchste Zeit also, dass wir wieder einen Blick ins legendäre gallische Dorf werfen.
Erinnerst du dich noch, wer dort alles wohnt? Wir haben die 20 bekanntesten Charaktere aus den Asterix-Abenteuern für dich herausgesucht. Deine Aufgabe: Errate sie anhand unserer kurzen Beschreibungen!
Tipp:
Falls du zufällig einen Schluck Zaubertrank von Miraculix griffbereit hast – das wäre jetzt der perfekte Moment, ihn zu nehmen! ;)
Und so geht's:
- Nenne 20 Asterix-Charaktere.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – gib es zu, du wohnst eigentlich in Gallien!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Falls du bald Geburtstag hast, lass dir doch einen Asterix-Comic schenken!
