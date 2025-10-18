recht sonnig12°
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Quiz: Errate die bekanntesten 20 Asterix-Charakteren

October 13, 2025, Paris, France, France: Illustration of Asterix and Obelix costumes during a presentation of the 41st edition of French comic book series Asterix le Gaulois , titled Asterix en Lusita ...
Der erste Comic «Asterix der Gallier» wurde 1959 veröffentlicht.Bild: www.imago-images.de
Quizzticle

Nenne die Asterix-Charaktere – oder es gibt kein Wildschwein für dich

18.10.2025, 12:4918.10.2025, 13:04

Liebe Quizzticle-Klasse,

Schon zum 25. Mal zieht es unsere unbeugsamen Gallier in die weite Welt hinaus – ihr neuestes Abenteuer führt sie nach Lusitanien, also ins heutige Portugal! Der brandneue Band «Asterix in Lusitanien» erscheint am 23. Oktober – höchste Zeit also, dass wir wieder einen Blick ins legendäre gallische Dorf werfen.

Erinnerst du dich noch, wer dort alles wohnt? Wir haben die 20 bekanntesten Charaktere aus den Asterix-Abenteuern für dich herausgesucht. Deine Aufgabe: Errate sie anhand unserer kurzen Beschreibungen!

Tipp:
Falls du zufällig einen Schluck Zaubertrank von Miraculix griffbereit hast – das wäre jetzt der perfekte Moment, ihn zu nehmen! ;)

Und so geht's:

  • Nenne 20 Asterix-Charaktere.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – gib es zu, du wohnst eigentlich in Gallien!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Falls du bald Geburtstag hast, lass dir doch einen Asterix-Comic schenken!
Mehr Musik-Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
1 / 33
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
Die Challenge: Zeichne eine Comics-Figur. Dafür hast du zuerst 10 Minuten Zeit. Danach musst du dieselbe Figur in 1 Minute hinkriegen. Und schlussendlich nochmals ... in 10 Sekunden! Illustrator Mark Crilley startete die Challenge im Herbst 2016. Inzwischen haben etliche Künstler nachgezogen ... ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier siehst du, wie gut Donald Trump WIRKLICH golft
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Susanne Wille verteidigt die SRG in einer Beiz in Kriegstetten
2
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
87 Prozent eingespart: Diesen Ausgabenbereich hat Donald Trump massiv gekürzt
5
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik +++ Kreml muss Yukos-Aktionäre entschädigen
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Gredig wird ein Zuger ++ Peltonen beendet Saison in Genf, dann kommt Hallam
Nenne die gesuchten Generäle – oder die Kavallerie durchbricht deine Flanke
Liebe Quizzticle-Klasse
Zur Story