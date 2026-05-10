Quizz den Huber: Schlägst du Hubini im Quiz, bist du ein Genie

QDH: Wir entschuldigen uns für unseren Französischen

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Es tut mir leid.

Ich habe vergessen euch zu sagen, dass Quizz den Huber ferienhalber zwei Wochen ausfällt. Damit haben wir uns quasi französisch empfohlen.

Wisst ihr, wie die Franzosen dem Französisch-Empfehlen sagen? «Auf englische Weise abhauen» – filer à l’anglaise. Und die Engländer? Die geben diesen Ball noch so gerne zurück und sagen dem Ganzen «French leave», treten manchmal aber auch gegen Westen und nennen es «Irish goodbye».

Die Iren solidarisieren sich für einmal mit den Engländern und beschuldigen ebenfalls die Franzosen. Den Deutschen genügt eine Front wieder einmal nicht. Neben «Französisch empfehlen» kennen sie auch noch den Polenabschied, den «Polnischen», und – vor allem im Nordwesten – «holländisch abfahren». Die Polen leisten wenig Widerstand und nennen es «englischen Abgang». Ihnen schliessen sich viele Länder im Osten Europas (Rumänien, Ungarn, Ukraine, Russland, Tschechien) an.

Die Franzosen verschwinden eher im Süden heimlich (Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Slowenien).

Nur die Holländer verzichten auf eine Länderreferenz: «een Houdini doen», sagen sie – einen Houdini pullen – oder «de rattentaxi nemen», das Rattentaxi nehmen.

Und einfach, damit die Dinge auch noch geklärt wären: Die Wienerli, die in Wien und anderswo Frankfurter genannt werden, heissen so, weil ein Frankfurter Metzger in Wien damit sehr erfolgreich war.

Und unser Berliner heisst in Berlin einfach nur Pfannkuchen. Die Pfannkuchen wiederum werden in Berlin Eierkuchen genannt … aber der Berliner hat so viele verschiedene Namen (Puffel, Kräppel, Krapfen usw.), er macht damit fast schon unserer hellsten Kerze Konkurrenz.

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #375 Besiegst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.