wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Quizz den Huber: Schlägst du Hubini im Quiz, bist du ein Genie

Badge Quiz

QDH: Wir entschuldigen uns für unseren Französischen

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es nicht.
10.05.2026, 19:5310.05.2026, 19:53
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Es tut mir leid.

Ich habe vergessen euch zu sagen, dass Quizz den Huber ferienhalber zwei Wochen ausfällt. Damit haben wir uns quasi französisch empfohlen.

Wisst ihr, wie die Franzosen dem Französisch-Empfehlen sagen? «Auf englische Weise abhauen» – filer à l’anglaise. Und die Engländer? Die geben diesen Ball noch so gerne zurück und sagen dem Ganzen «French leave», treten manchmal aber auch gegen Westen und nennen es «Irish goodbye».

Die Iren solidarisieren sich für einmal mit den Engländern und beschuldigen ebenfalls die Franzosen. Den Deutschen genügt eine Front wieder einmal nicht. Neben «Französisch empfehlen» kennen sie auch noch den Polenabschied, den «Polnischen», und – vor allem im Nordwesten – «holländisch abfahren». Die Polen leisten wenig Widerstand und nennen es «englischen Abgang». Ihnen schliessen sich viele Länder im Osten Europas (Rumänien, Ungarn, Ukraine, Russland, Tschechien) an.

Die Franzosen verschwinden eher im Süden heimlich (Spanien, Portugal, Griechenland, Italien, Slowenien).

Nur die Holländer verzichten auf eine Länderreferenz: «een Houdini doen», sagen sie – einen Houdini pullen – oder «de rattentaxi nemen», das Rattentaxi nehmen.

Und einfach, damit die Dinge auch noch geklärt wären: Die Wienerli, die in Wien und anderswo Frankfurter genannt werden, heissen so, weil ein Frankfurter Metzger in Wien damit sehr erfolgreich war.

Und unser Berliner heisst in Berlin einfach nur Pfannkuchen. Die Pfannkuchen wiederum werden in Berlin Eierkuchen genannt … aber der Berliner hat so viele verschiedene Namen (Puffel, Kräppel, Krapfen usw.), er macht damit fast schon unserer hellsten Kerze Konkurrenz.

So. Und jetzt Quiz.

10 Fragen
Cover Image

QDH #375

Besiegst du unsere hellste Kerze im Quiz? Einfach wird es nicht.

Sir David Attenborough wird 100

Video: watson/hanna dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das wurde aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»
1 / 32
Das wurde aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»

Vermutlich eine der letzten Aufnahmen des «Führers»: Adolf Hitler besichtigt im April 1945 die zerstörte Reichskanzlei. Am 29. April heiratete der Diktator im Bunker unter der Kanzlei seine Freundin Eva Braun.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das hat es mit Südkoreas neuem Roboter-Mönch «Gabi» auf sich
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Weniger Duschen: Wie viel Hygiene braucht der Körper wirklich?
Waschen nur mit Wasser soll gut für die Haut sein. Viele verzichten daher auf Duschgel und Shampoo. Brauchen wir die Reinigungshelfer also überhaupt?
«Meine Haut war noch nie so gesund» und «Meine Haare sind richtig weich und glänzen»: Wer im Internet nach «Waschen nur mit Wasser» sucht, findet Millionen Suchergebnisse – die meisten positiv. Der Verzicht auf Duschgel und Shampoo ist beliebt.
Zur Story