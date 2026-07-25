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Literatur-Zensur-Quiz: Nenne diese verbotenen Bücher

Die Verbrennung von Literatur weckte ungute Erinnerungen an Ereignisse während dem Nationalsozialismus rund 30 Jahre zuvor. Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin am 10. Mai 1933. https://uplo ...
Nazis verbrennen Bücher in Berlin, 1933.Bild: Wikimedia / Deutsches Bundesarchiv
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Zeige, wie frei dein Verstand ist, und nenne diese verbotenen Bücher

25.07.2026, 12:0125.07.2026, 12:01
Nico Lercher

Liebe Quizzticle-Klasse,

Letzte Woche wurden erneut Buchhändler in Hongkong aufgrund des Verkaufens von staatsgefährdenden Büchern verhaftet. Verbotene Bücher sind nichts Neues. Viele Regierungen griffen auf das Werkzeug der Zensur zurück, um subversive Inhalte erst gar nicht in die Köpfe der Menschen zu lassen. Teils mögen Verbote von Büchern gerechtfertigt sein, meistens jedoch nicht. Wir möchten nun testen, ob sie bei dir Erfolg hatten. Deshalb nenne uns bitte diese verbotenen Bücher.

Viel Spass!

Und so geht's:

  • Wir geben dir eine Beschreibung des Buchs, du nennst den Titel.
  • Ausserdem sagen wir dir, wo und wann (etwa) das Buch verboten ist/war.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!
Der Notenschlüssel
19-20 Punkte: 6,0.
17-18 Punkte: 5,5
15-16 Punkte: 5,0
13-14 Punkte: 4,5
11-12 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Ich hätte da ein paar Buchempfehlungen für dich.

Wenn dir noch weitere einfallen, dann schreib sie in die Kommentare.

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