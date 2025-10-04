freundlich16°
Quiz: Errate 30 Songs anhand der Schweizerdeutschen Übersetzung

FILE - Taylor Swift performs at the Paris Le Defense Arena during her Eras Tour concert in Paris, on May 9, 2024. (AP Photo/Lewis Joly, File) Taylor Swift
Das neue Album von Taylor Swift heisst «The Life of a Showgirl».Bild: keystone
Quizzticle

«Wer het d'Hünd usegloh? Wer? Wer?» – Songs durch Schweizerdeutsche Übersetzung erraten

04.10.2025, 12:0704.10.2025, 12:07

Liebe Quizzticle-Klasse,

Die Swifties unter euch sind wahrscheinlich immer noch ganz aus dem Häuschen – und das völlig zu Recht! Am Freitag hat Taylor Swift ihr brandneues Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht. Aber keine Sorge: Dieses Quizzticle ist nicht nur für eingefleischte Swift-Fans gedacht. Im Gegenteil – jetzt sind alle gefragt!

Euere Übersetzungskünste sind gefragt. Wir haben 30 weltbekannte Songausschnitte vom Englischen ins Schweizerdeutsche übersetzt.

Zu jedem bekannten Songausschnitt wird der passende Songtitel in Original-Sprache gesucht.

Have fun, Viel Spass! ;)

Und so geht's:

  • Nenne 30 Songtitel
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Achte darauf, dass du den kompletten Songtitel nennst.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Du bist ein/e Dialekt-Doktor/in !
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: – Besuch mal wieder einen Englischkurs!
Mehr Musik-Quizzticles:
Kennst du die zehn letzten Schwingerkönige? Quizz dich zum Kranz!
Das Wochenende steht im Zeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Nach drei Jahren wird in Mollis ein neuer König gekrönt – oder festigt der alte seine Regentschaft?
Drei Jahre lang regierte nun … ha! Fast hättest du mich erwischt. Natürlich schreibe ich dir nicht hin, wer zuletzt den Königstitel gewonnen hat. Damals, 2022, in … das verrate ich dir leider auch nicht.
Zur Story