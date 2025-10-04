Quizzticle
«Wer het d'Hünd usegloh? Wer? Wer?» – Songs durch Schweizerdeutsche Übersetzung erraten
Liebe Quizzticle-Klasse,
Die Swifties unter euch sind wahrscheinlich immer noch ganz aus dem Häuschen – und das völlig zu Recht! Am Freitag hat Taylor Swift ihr brandneues Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht. Aber keine Sorge: Dieses Quizzticle ist nicht nur für eingefleischte Swift-Fans gedacht. Im Gegenteil – jetzt sind alle gefragt!
Euere Übersetzungskünste sind gefragt. Wir haben 30 weltbekannte Songausschnitte vom Englischen ins Schweizerdeutsche übersetzt.
Zu jedem bekannten Songausschnitt wird der passende Songtitel in Original-Sprache gesucht.
Have fun, Viel Spass! ;)
Und so geht's:
- Nenne 30 Songtitel
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte darauf, dass du den kompletten Songtitel nennst.
- Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Du bist ein/e Dialekt-Doktor/in !
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: – Besuch mal wieder einen Englischkurs!
