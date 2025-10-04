Das neue Album von Taylor Swift heisst «The Life of a Showgirl». Bild: keystone

Quizzticle

«Wer het d'Hünd usegloh? Wer? Wer?» – Songs durch Schweizerdeutsche Übersetzung erraten



Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse,

Die Swifties unter euch sind wahrscheinlich immer noch ganz aus dem Häuschen – und das völlig zu Recht! Am Freitag hat Taylor Swift ihr brandneues Album «The Life of a Showgirl» veröffentlicht. Aber keine Sorge: Dieses Quizzticle ist nicht nur für eingefleischte Swift-Fans gedacht. Im Gegenteil – jetzt sind alle gefragt!



Euere Übersetzungskünste sind gefragt. Wir haben 30 weltbekannte Songausschnitte vom Englischen ins Schweizerdeutsche übersetzt.

Zu jedem bekannten Songausschnitt wird der passende Songtitel in Original-Sprache gesucht.

Have fun, Viel Spass! ;)

Und so geht's:

Nenne 30 Songtitel

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte darauf, dass du den kompletten Songtitel nennst.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!