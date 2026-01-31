Schweizer Musik. Was wäre sie ohne ihn? Bild: KEYSTONE

Bei diesen Schweizer Hits fehlt ein Wort – findest du es?

Liebe Quizzticle-Klasse

Heute geht es wieder mal um Musik. Schweizer Musik, um genau zu sein. Wir haben 30 Lieder zusammengetragen und geben euch jeweils einen Ausschnitt des Songtexts – doch da fehlt ein Wort.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche meist schweizerdeutschen Wörter suchen wir? Als Hinweis geben wir euch die Namen der Interpretinnen und Interpreten.

Viel Spass!

PS: Manchmal braucht es zwei Wörter.

Und so geht's:

Nenne die fehlenden Wörter.

Als Hilfe bekommst du passende Passagen aus dem Lied und die Namen der Künstlerinnen und Künstler.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!