Quizzticle
Bei diesen Schweizer Hits fehlt ein Wort – findest du es?
Liebe Quizzticle-Klasse
Heute geht es wieder mal um Musik. Schweizer Musik, um genau zu sein. Wir haben 30 Lieder zusammengetragen und geben euch jeweils einen Ausschnitt des Songtexts – doch da fehlt ein Wort.
Jetzt seid ihr gefragt: Welche meist schweizerdeutschen Wörter suchen wir? Als Hinweis geben wir euch die Namen der Interpretinnen und Interpreten.
Viel Spass!
PS: Manchmal braucht es zwei Wörter.
Und so geht's:
- Nenne die fehlenden Wörter.
- Als Hilfe bekommst du passende Passagen aus dem Lied und die Namen der Künstlerinnen und Künstler.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
- Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
28–30 Punkte: 6,0 – Music Maniac!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Für die nächste Woche gibt's nur Schweizer Musik!
24–27 Punkte: 5,5
21–23 Punkte: 5,0
18–20 Punkte: 4,5
15–17 Punkte: 4,0
Unter 15 Punkten: Für die nächste Woche gibt's nur Schweizer Musik!
QuizzticleWeitere Games
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 86 Schweizer Gemeinden mit mehr als 15'000 Einwohnern kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wir suchen die 100 meistbesuchten Städte der Welt – es ist schwieriger, als du denkst
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du die 19 häufigsten deutschen Wörter?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der bisherigen 45 Präsidenten der USA kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Kennst du alle 50 Bundesstaaten der USA?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wenn du nicht mindestens 20 Monopoly-Felder kennst, musst du mir Miete zahlen
Jetzt spielen
Quizzticle
Aufgepasst! Gesucht sind die 25 längsten Schweizer Flüsse
Jetzt spielen
Musik
Wie viele Nummer-1-Hits der Jahreshitparade seit 1980 kennst du?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 kältesten Länder der Welt kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 50 wärmsten Länder der Welt kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Willst du die Nummer 1 sein, musst du die Nummer 2 dieser 40 Länder kennen
Jetzt spielen
Quizzticle
Der grosse Hauptstädte-Test
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie viele der 59 Disney-Meisterwerke kannst du aufzählen?
Jetzt spielen
Quizzticle
Welche Länder haben weltweit am meisten Einwohner?
Jetzt spielen
Quizzticle
Wie gut kennst du die Schweizer Nachbarländer?