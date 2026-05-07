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Panini-Sticker an Fussball-WM bald Geschichte – jetzt kommt Topps

IMAGE DISTRIBUTED FOR PANINI SUISSE AG FOR EDITORIAL USE ONLY - FIFA World Cup 2026[TM] sticker collection United Edition // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/de/pm/100020842/10093983 ...
Zum vorletzten Mal verkauft Panini in diesem Jahr Sticker für eine Fussball-WM der Männer.Bild: keystone

Panini-Fans müssen jetzt stark sein: FIFA vergibt Rechte für WM-Bildli an Konkurrenz

07.05.2026, 18:0407.05.2026, 20:06

Eigentlich ist der heutige Donnerstag für Sammlerinnen und Sammler der Panini-Bildli ein freudiger Tag: Denn der Verkauf der Sticker zur Fussball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA hat begonnen. Nun kommt aber eine schlechte Nachricht.

Das italienische Unternehmen, das schon seit der WM 1970 die Abziehbilder vertreibt, wird diese bei der diesjährigen Weltmeisterschaft zum vorerst vorletzten Mal produzieren. Die FIFA hat sich nämlich mit Fanatics darauf geeinigt, dass dieses ab 2031 die exklusiven Rechte erhält. Dies teilte der Weltfussballverband mit. Fanatics gehört unter anderem die Marke Topps, die auch schon bei der EM 2024 federführend war.

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Nun verliert Panini nach den Rechten an den EM-Stickern also auch jene für die WM-Bildli. 2030 kommen Fans der Panini-Bildli also zum letzten Mal auf ihre Kosten. Ab der Fussball-WM der Frauen im Jahr 2031 und dann der WM der Männer 2034 in Saudi-Arabien wird hingegen Topps die Sticker herstellen und verkaufen.

«In der gesamten Sportwelt beobachten wir, dass Fanatics massive Innovationen im Bereich der Sammlerstücke vorantreibt, die den Fans eine neue, sinnvolle Möglichkeit bieten, mit ihren Lieblingsmannschaften und -spielern in Kontakt zu treten», wird FIFA-Präsident Gianni Infantino zitiert. Der Walliser erhofft sich dadurch «eine weitere wichtige Einnahmequelle, die wir wie immer wieder in den Fussball zurückfliessen lassen. (nih)

Ab heute sind die neuen Panini-Bildli erhältlich – was du darüber wissen musst
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