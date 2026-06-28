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Kennst du diese WM-Helden aus den Panini-Alben noch?

Kennst du diese WM-Helden aus den Panini-Alben noch?

Was machen Fussballfans, wenn sie den 30. Geburtstag hinter sich haben, am liebsten? Über Spieler von früher parlieren. Dieses Quiz ist deine Chance, um zu brillieren!
28.06.2026, 12:5428.06.2026, 12:54
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Fussball-WM 2026 ist in vollem Gang. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bestreiten schon ihre sechste Weltmeisterschaft und schiessen immer noch Tore. Die Franzosen haben in der Vorrunde gezeigt, weshalb man ihnen die Favoritenrolle zugeteilt hatte. Und die Schweizer Nationalmannschaft träumt, als nächstes im Sechzehntelfinal gegen Algerien am Freitag, von einem grossen Erfolg.

Einen Coup kannst auch du in diesem Quiz landen – wenn du dich mit Fussballern vergangener Weltmeisterschaften auskennst. Falls du früher Panini-Bildli gesammelt hast, ist das natürlich ein Vorteil, denn wir zeigen dir das Sammelbild des jeweiligen Spielers.

Viel Erfolg!

11 Fragen
Cover Image

Wie gut kennst du Panini-Helden?

Wir haben durch alte WM-Alben geblättert und wollen wissen, wen du noch kennst.

Na, wie warst du?

Bilderflut an dieser WM

Nie hatten Fussballfans mehr Panini-Bilder zu sammeln als an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Wegen der Aufstockung des Teilnehmerfelds auf 48 Mannschaften waren 980 Sticker nötig, um das Album voll zu kriegen. Diese hohe Anzahl schien kleine und grosse Sammler jedoch nicht davon abzuhalten, die Bilderpäckli zu kaufen. Schweizer Händler und Hersteller Panini sprachen im Vorfeld des Turniers von einer «ausserordentlich hohen Nachfrage».

A young collector sticks a Panini World Cup sticker of the Switzerland&#039;s soccer national team in the official panini album of the 2026 FIFA World Cup USA Canada Mexico, in Lausanne, Switzerland, ...
Die Schweizer Doppelseite im Album 2026.Bild: keystone

Sammler werden sich umgewöhnen müssen. Der Vertrag von Panini mit der FIFA läuft 2030 nach der WM in Spanien, Portugal und Marokko aus. Der Weltfussballverband hat die künftigen Rechte an Topps veräussert.

Weil du mehr willst:

Ziemlich simpel: Wir zeigen dir das Panini-Bildli und du sagst uns, wer das ist
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