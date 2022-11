Finde im Test heraus, für wen an der WM dein Herz schlägt – nebst der Schweiz natürlich

Wie gut, dass 31 weitere Nationen an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Da kann man sich locker noch ein Zweit-Team nehmen, welches man mit besonderen Augen beobachtet.

Hand in Hand: Brasilien- und Argentinien-Fans auf der Flag Plaza in Doha. Bild: keystone

Alle Resultate der Unihockey-WM 2022 in der Schweiz

Die 14. Unihockey-Weltmeisterschaft wird in der Schweiz ausgetragen. Am 5. November 2022 geht es los in Zürich. In 48 Spielen machen dann 16 Nationen den Weltmeister unter sich aus. Die Schweiz ist als Top-Team immerhin sicher für die Play-off-Zwischenrunde qualifiziert.