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40 Jahre NL-Playoffs – beweise dein Wissen im Eishockey-Quiz

Die Spieler der ZSC Lions (mit Michael Zeiter, rechts) sind am fruehen Sonntagmorgen, 8. April 2001, im Zuercher Hallenstadion von etwa 10.000 Fans frenetisch gefeiert worden. Mit einem 2-1 Sieg beim ...
2001: ZSC-Stürmer Michel Zeiter feiert den Meistertitel vor eigenem Anhang.Bild: KEYSTONE

12 Fragen zum Meistertitel – holst du im Playoff-Quiz den Pokal?

Seit 1986 wird der Meister in der National League im Playoff-Modus ausgespielt. Doch wie viel weisst du über die Geschichte der Playoffs im Schweizer Eishockey? Das kannst du in diesem Quiz beweisen.
29.03.2026, 13:0529.03.2026, 13:05
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

Eishockey-Playoffs. Das ist Spannung. Das ist Spektakel und das sind Emotionen. In der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) wurde schon von Beginn weg auf ein Turnier nach der Saison gesetzt, um den Champion auszuspielen. In der Schweiz hüpfte man erst etwas später auf diesen Zug. 1986 wurde in der Nationalliga A erstmals der Meistertitel mit Playoffs ausgespielt.

Seither hat sich das Format bewährt. Die «beste Zeit des Jahres», wie Fans die Playoffs auch gerne bezeichnen, erfreuen sich grosser Beliebtheit. Dramen und jede Menge Gesprächsstoff sind jedes Jahr dabei. Doch wie gut hast du das alles noch im Kopf?

In diesem Quiz kannst du dein Wissen zur 40-jährigen Playoff-Geschichte beweisen. Aber Obacht, wir sind streng: Den Meisterpokal erhältst du nur, wenn du auch alle zwölf Fragen richtig beantworten kannst.

12 Fragen
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Wie gut kennst du dich in den National-League-Playoffs aus?

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