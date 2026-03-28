Der zweite Matchpuck sitzt: HC Davos zieht in die Playoff-Halbfinals ein. Bild: keystone

HCD schaltet Zug in Viertelfinals aus – Fribourgs Bertschy schlägt SCRJ-Goalie nach Ende

Nach den ZSC Lions steht auch Davos in den Playoff-Halbfinals. Der souveräne Qualifikationssieger gewinnt gegen Zug 4:1 und entscheidet die Best-of-7-Viertelfinalserie mit 4:1 für sich. Rapperswil-Jona geht gegen den Qualifikationszweiten Fribourg wieder in Führung.

Mehr «Sport»

Davos – Zug 3:1

Serie 4:1

Die Davoser wendeten in den zweiten 20 Minuten ein 0:1 (17.) in ein 2:1 (39.) – völlig verdient. Sie dominierten den Mittelabschnitt quasi nach Belieben, was das Schussverhältnis von 14:1 unterstreicht. Matej Stransky glich nach 71 Sekunden mit seinem 31. Saisontreffer aus. Es war für den HCD bereits das sechste Tor im Powerplay in dieser Serie. Das entscheidende 2:1 erzielte Tino Kessler nach einer schönen Einzelaktion. Die Zuger monierten eine Goaliebehinderung, doch die Schiedsrichter sahen es anders. Die Tore zum 3:1 (48.) und 4:1 (59.) erzielte jeweils Adam Tambellini.

Im ersten Drittel hatten die Zuger den Schwung vom 5:2-Heimsieg zwei Tage zuvor mitgenommen. Sie traten sehr diszipliniert auf und hatten die Davoser weitgehend im Griff. In der 17. Minute traf Sven Senteler mit einem Ablenker in Überzahl zum 1:0. Dem EVZ fehlte es aber einmal mehr in dieser Saison an der nötigen Konstanz, und sie konnten das hohe Niveau nicht halten. Auch nach der zweiten Pause kam zu wenig von den Zentralschweizern. So feierten die Davoser den siebenten Heimsieg in Serie gegen die Zuger. Auf wen die Bündner im Halbfinal treffen, ist noch nicht bekannt.

Das sagt EVZ-Trainer Benoît Groulx: «Wir hatten ein gutes 1. Drittel, doch das 2. Drittel stand sinnbildlich für die ganze Serie: Wenn sie einen Gang zulegten, konnten wir nicht mehr mithalten. Das bessere Team hat gewonnen.»

Davos - Zug 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

6547 Zuschauer. SR Wiegand/Hungerbühler, Cattaneo/Bürgy.

Tore: 17. Senteler (Bengtsson, Kovar/Powerplaytor) 0:1. 22. Stransky (Frick, Zadina/Powerplaytor) 1:1. 39. Kessler (Nussbaumer) 2:1. 48. Tambellini (Ryfors) 3:1. 59. Tambellini (Ryfors, Frehner) 4:1.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 plus 10 Minuten (Vozenilek) gegen Zug.

PostFinance-Topskorer: Stransky; Hofmann.Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Gross; Frehner, Ryfors, Tambellini; Waidacher, Asplund, Zadina; Stransky, Nussbaumer, Kessler; Knak, Egli, Parrée; Aebli.

Zug: Genoni; Bengtsson, Tobias Geisser; Diaz, Sklenicka; Stadler, Guerra; Nater; Wingerli, Kovar, Hofmann; Künzle, Senteler, Vozenilek; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Truog, Tatar, Herzog; Wey.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Gredig, Hollenstein (alle verletzt), Claesson, Lemieux und Taponen (alle überzählige Ausländer), Zug ohne Balestra, Martschini, Riva, Schlumpf (alle verletzt), Kubalik und Lilja (beide überzählige Ausländer). Zug von 51:55 bis 52:45 und 55:54 bis 55:56 ohne Torhüter. (nih/sda)

Fribourg – Rapperswil-Jona 1:2

Serie 2:3

Vor der Partie wurde Fribourgs Legende Julien Sprunger eine Choreografie gewidmet, die für Gänsehaut sorgte. Der 40-Jährige hört nach dieser Saison auf. Er bestritt seine gesamte Karriere bei Gottéron und absolvierte in der höchsten Schweizer Liga 1173 Partien. Aufgrund der Niederlage könnte es sein letztes Heimspiel gewesen sein.



Das entscheidende 2:1 für die Lakers erzielte in der 45. Minute per Ablenker ausgerechnet Jonas Taibel, der ab der kommenden Saison für Fribourg spielt. Danach konnten die Gastgeber noch 2:43 Minuten in Überzahl agieren, wobei es nicht einer gewissen Logik entbehrte, dass sie kein Tor zustande brachten. Sie konnten in dieser Serie bereits während 43:11 Minuten Powerplay spielen – ohne Zählbares. Allerdings fiel das 1:1 von Lucas Wallmark (19.) mit Ablauf einer Strafe. Zehn Minuten zuvor hatte Victor Rask die Gäste ein erstes Mal in Führung gebracht.

Der Sieg der Rapperswiler, der vierte im fünften Spiel in der laufenden Meisterschaft in Freiburg, war nicht gestohlen. Sie zeigten eine eindrückliche Reaktion auf die beiden vorangegangenen Niederlagen mit einem Torverhältnis von 2:10 und können nun am Montag vor heimischem Publikum ihre dritte Halbfinal-Qualifikation nach 2006 und 2021 perfekt machen. Allerdings haben sie zu Hause in dieser Saison drei von vier Direktduellen gegen Gottéron verloren.

Nach zwei Klatschen gewann der SCRJ wieder. Bild: keystone

Fribourg-Gottéron - Rapperswil-Jona Lakers 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

9372 Zuschauer. SR Stolc (SVK)/Dipietro, Urfer/Gnemmi.

Tore: 9. Rask (Strömwall) 0:1. 19. Wallmark (Rau, Borgström) 1:1. 45. Taibel (Henauer, Zangger) 1:2.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 6mal 2 Minuten plus Spieldauer (Larsson) gegen Rapperswil-Jona Lakers.

PostFinance-Topskorer: Borgström; Moy.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Jecker, Nemeth; Johnson; Rau, Wallmark, De la Rose; Bertschy, Borgström, Dorthe; Sprunger, Walser, Marchon; Nicolet, Reber, Gerber; Rod.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Pilut, Maier; Henauer, Larsson; Dufner, Jelovac; Kellenberger; Strömwall, Rask, Wetter; Zangger, Taibel, Lammer; Moy, Maillet, Jensen; Hofer, Albrecht, Dünner; Lindemann.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ab 58:25 ohne Torhüter.

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Ambri – Ajoie 3:2

Serie 3:0

Spielbericht folgt.