Wie gut kennst du dich mit den «Harry Potter»-Charakteren aus?

Liebe Quizzticle-Klasse

Das Harry-Potter-Fieber ist wieder ausgebrochen: Pünktlich zum 20. Filmjubiläum feierte das Musical «Harry Potter und das verwunschene Kind» am 5. Dezember 2021 eine spektakuläre Premiere in Hamburg. Letzte Woche am Neujahrstag wurde ausserdem das langersehnte Special «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts» auf HBO Max und in der Schweiz auf Sky ausgestrahlt. Passend dazu sind alle «Harry Potter»-Filmteile sowie der erste und zweite Teil von «Phantastische Tierwesen» seit dem 1. Januar auf Netflix verfügbar.

Heute aber kehren wir zurück zum Ursprung von alldem: der Buchreihe. Rowlings magische Buchwelt ist bekannt für ihre zahllosen originellen Charaktere. Einige kommen in den Büchern allerdings besonders oft vor – weisst du welche 50 Namen am häufigsten erwähnt werden?

Und so geht's

Zähle die 50 Charaktere auf, die in der «Harry Potter»-Buchreihe am häufigsten genannt werden.

Zweitnamen sind nicht gefragt.

Tiere und andere Lebewesen zählen auch.

Du musst die Charaktere nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Zu jedem Charakter geben wir dir einen kleinen Hinweis.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 44-50 Punkte: Wie sehr liebst du Harry Potter? Ja.

36-43 Punkte: Dumbledore wäre stolz auf dich.

28-35 Punkte: Zum Potterhead EFZ reicht's leider noch nicht ganz.

20-27 Punkte: Höchste Zeit die Buchreihe wieder mal zu lesen.

13-19 Punkte: Immerhin – Harry Potter und Voldemort hast du gewusst.

Unter 13 Punkten: Du wurdest wohl verzaubert ... Ich sag nur: Obliviate!

