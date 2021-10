Quiz: Kennst du die Top 50 aller Hitparade-Interpreten?

Der Notenschlüssel

45–50 Punkte: «Simply The Best» 😎

39–44 Punkte: Anfängerglück. Ganz klar.

33–38 Punkte: «We Don't Need Another Hero» – aber da liegt noch bitz mehr drin.

27–32 Punkte: Schlimmer geht immer. Besser aber auch.

21–26 Punkte: Schon mal was von Radio gehört?

Unter 20 Punkten: Du lebst hinter dem Hitparade-Mond, aber hey: «What Doesn't Kill You Makes You Stronger»