20 Jahre «Harry Potter»-Filme – wie viele der 20 Fragen schaffst du? Bild: imago images

Lina Stalder Folgen

Heute vor 20 Jahren, am 22. November 2001, erschien «Harry Potter und der Stein der Weisen» in den Schweizer Kinos. Zeit also für ein kleines Jubiläums-Quiz:

20 Fragen 20 Fragen zum «Harry Potter»-Jubiläum Schaffst du es bis zur letzten Frage oder wirfst du die Flinte schon vorher ins Korn?

Hier findest du weiteres zu «Harry Potter»: