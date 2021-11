Kennst du die 30 meistgejagten Tiere in der Schweiz?

Sektenblog

Pürierter Pottwal und tödliche Tollkirsche – das schwarze Geheimnis der weissen Globuli

Es gibt in der Schweiz eine stattliche Anzahl von Ärzten und Ärztinnen, die auf Homöopathie spezialisiert sind. In den meisten Fällen münden die Konsultationen in der Verschreibung von homöopathischen Zuckerkügelchen, den Globuli.

Viele Patienten und Homöopathen – sowohl Ärztinnen als auch Tausende Heiler – schwören auf die Kügelchen. Für die Dienstleister ist es ein einträgliches Geschäft, das viele über die Krankenkassen abrechnen können, denn Beratungsgespräche und «Diagnosen» …