Taylor Swift und Travis Kelce haben am Freitag geheiratet. Bild: keystone

Quizzticle

Erkenne diese bessere (Ex-)Hälfte der Stars – oder lies nur noch die Klatschspalte

Mara Widmer Folge mir

Mehr «Quiz»

Liebe Quizzticle-Klasse

Am Freitag hat die Megahochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce stattgefunden. Die beiden Superstars gaben sich am Freitag in New York das Jawort.

Zahlreiche grosse Autos mit abgedunkelten Scheiben fuhren vor die pink erleuchtete Arena. Trotz des grossen weissen Zelts, das vermutlich zur Sicherstellung der Privatsphäre diente, konnte man einige Stars und Sternchen erspähen.

Gleich und Gleich gesellt sich nun mal gern. Kein Wunder also sind Taylor Swift und Travis Kelce nicht die einzigen zwei Celebrities, die sich das Jawort geben.

Im heutigen Quizzticle widmen wir uns deshalb voll und ganz den Ehen der Stars. Egal, ob noch aktuelle oder bereits geschiedene Ehen. Wie viele Promi-Ehepaare kennst du?

Viel Spass!

Und so geht's:

Wir geben dir Ehemann oder Ehefrau, du nennst uns ihre bessere (Ex-)Hälfte.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Quiz spielen» und los geht's!