Im Kanton Schaffhausen steht eine Verfassungsänderung an. Bild: keystone/watson

Verfassungsänderung: Darüber wird am Sonntag im Kanton Schaffhausen abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Schaffhausen abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Schaffhausen dazu.

Mehr «Schaffhausen»

Kanton Schaffhausen: Teilrevision der Verfassung

Darum geht es: Die Teilrevision aktualisiert die finanzrechtlichen Kompetenzen von Regierungsrat und Kantonsrat. Neu darf der Regierungsrat einmalige Ausgaben bis 200’000 Franken und jährlich wiederkehrende Ausgaben bis 40’000 Franken beschliessen. Die Ausgabenbefugnisse des Kantonsrats steigen auf 1,5 Millionen Franken einmalig und 150’000 Franken jährlich.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Teilrevision der Verfassung des Kantons Schaffhausen (Finanzrechtliche Befugnisse) Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Schaffhausen: Hallensportzentrum Schweizersbild

Darum geht es: Der Kanton Schaffhausen will sich mit maximal 6,03 Millionen Franken am Ausbau des Hallensportzentrums Schweizersbild beteiligen. Das Projekt umfasst den Ausbau von Unterkunftskapazitäten im Westteil auf 64 Zimmer, Trainingsflächen für Tischtennis sowie zwei neue unterteilbare Sporthallen im Ostteil.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Verpflichtungskredit für das Sportinfrastrukturprojekt «Erweiterung Hallensportzentrum Schweizersbild» Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/26 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd