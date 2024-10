Sie argumentieren mit den Missbräuchen von Mietern – etwa durch Dauervermietungen zu Preisen, die weit über dem lägen, was der Hauptmieter zahle. Zudem habe sich das Missbrauchspotenzial durch Plattformen wie Airbnb insbesondere in Städten und Tourismusorten noch verschärft.

Um Missbräuche zu verhindern, will das Parlament die lockeren Regelungen ändern. Künftig müssen Mieterinnen und Mieter, die Räume untervermieten wollen, das entsprechende Gesuch an die Vermieterin oder den Vermieter schriftlich stellen. Dann müssen sie auf deren Zustimmung warten – ebenfalls schriftlich.

Bis anhin war dafür die Zustimmung des Vermieters erforderlich. In gewissen Fällen konnte dieser die Untermiete verbieten, etwa wenn die Wohnung zu teuer weitervermietet wird, wenn zu wenig Einzelheiten bekannt gegeben werden und wenn die Vermieterin durch die Untermiete einen «wesentlichen Nachteil» erfährt. Beispielsweise, wenn ein Zimmer in einem ruhigen Haus als Übungsraum einer Band genutzt wird.

Was sich mit einer Annahme ändert – und wer davon profitiert:

Bei der Gesetzesrevision handelt es sich um eine von zwei mietrechtlichen Vorlagen, über die das Schweizer Stimmvolk am 24. November abstimmt. Die andere Vorlage betrifft die Kündigung bei Eigenbedarf. Gegen beide Vorlagen ist das Referendum ergriffen worden.

Missbräuche bei der Untervermietung werden durch Wohnungsknappheit und Vermietungsportale begünstigt. Dagegen will das Parlament mit einer Änderung im Obligationenrecht vorgehen.

Am 24. November stimmt die Schweiz über vier Vorlagen ab, wovon zwei das Mietrecht betreffen. Worum es bei der Änderung der Untermiete geht.

