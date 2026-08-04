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Verband Angestellte Schweiz fordert 1,5 Prozent mehr Lohn für 2027

IMAGE DISTRIBUTED FOR ANGESTELLTE SCHWEIZ FOR EDITORIAL USE ONLY - Pierre Derivaz // Weiterer Text ueber ots und http://presseportal.ch/fr/pm/100006251/100941462 (obs/Angestellte Schweiz via KEYSTONE)
Pierre Derivaz ist Geschäftsführer von Angestellte Schweiz.Bild: keystone

Verband Angestellte Schweiz fordert 1,5 Prozent mehr Lohn für 2027

04.08.2026, 08:4304.08.2026, 08:43

Der Verband Angestellte Schweiz hat für die Lohnrunde 2027 eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 1,5 Prozent gefordert. Zudem werden verbindliche Investitionen in die Weiterbildung und gesunde Arbeitsbedingungen gefordert.

Die wirtschaftliche Lage bessere sich, was den Spielraum für Lohnverbesserungen schaffe, teilte die Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz am Dienstag mit. Ausserdem werde für 2026 und 2027 eine Teuerung von 0,7 Prozent erwartet – hinzu kämen weitere Erhöhungen der Lebenshaltungskosten wie beispielsweise die Krankenkassenprämien. Eine echte Lohnerhöhung beginne also erst darüber. Die Forderung von 1,5 Prozent sei je nach Branche und Unternehmen differenziert aber zu betrachten.

In den vergangenen Jahren seien die Löhne in Branchen wie der MEM-Industrie oder der Chemie- und Pharmaindustrie weniger stark gestiegen als die Produktivität. Die Mitarbeitenden hätten aber wesentlich zur Wettbewerbsfähigkeit beigetragen.

Gute Löhne gegen Fachkräftemangel

Ein zentrales Argument für ihre Lohnforderung ist für Angestellte Schweiz der Fachkräftemangel. Allein die MEM-Industrie benötige bis 2031 rund 83'000 zusätzliche Fachkräfte. Wettbewerbsfähige Löhne seien deshalb eine Investition, um Personal zu halten und zu gewinnen.

Neben dem Lohn fordert der Verband auch verbindliche Weiterbildungsbudgets. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf der Künstlichen Intelligenz liegen. «Gute Löhne, kontinuierliche Weiterbildung und gesunde Arbeitsbedingungen gehören heute untrennbar zusammen», wird Geschäftsführer Pierre Derivaz in der Mitteilung zitiert.

Erst kürzlich widmeten sich zwei Berichte der Lohnentwicklung in der Schweiz. Der Gewerkschaftsbund kritisierte, dass sich die Saläre von Topverdienenden stärker entwickelten als die Löhne von Mitarbeitenden mit tieferen Einkommen. Der Arbeitgeberverband stellte fest, dass sich die Schweizer Löhne im europäischen Vergleich am besten entwickelt hätten. (nil/sda)

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