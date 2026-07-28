sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitswelt

Baumeister wollen bei Hitze-Ausfällen keine Strafen riskieren

Arbeiter arbeiten an der Dachkonstruktion aus Glas an einer Medienfuehrung der Baustelle des Nordtrakts des Zuerich HB am Donnerstag, 16. Juli 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Bauarbeiter arbeiten an der Dachkonstruktion des Nordtrakts des Hauptbahnhofs Zürich.Bild: keystone

Baumeister wollen bei Hitze-Ausfällen keine Strafen riskieren

28.07.2026, 12:5528.07.2026, 12:55

Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) will verhindern, dass Bauunternehmen für hitzebedingte Verzögerungen auf Baustellen bestraft werden. Er fordert in einer Petition «faire und realistische Rahmenbedingungen bei Hitzeperioden».

«Wir fordern wirksamen Gesundheitsschutz für Bauarbeitende, realistische Baufristen und klare Regeln bei hitzebedingten Arbeitsunterbrüchen», heisst es in der Petition, die am Dienstag lanciert wurde. Bauunternehmen dürften nicht für Verzögerungen bestraft werden, die durch extreme Hitze entstünden.

Laut dem SBV werden Verzögerungen und Unterbrechungen bei Bauarbeiten wegen extremer Hitze im Gegensatz zu Unwettern selten berücksichtigt und nicht entschädigt. Zudem könnten Verzögerungen zu hohen Konventionalstrafen führen, obwohl Hitzeperioden weder von den Unternehmen noch von den Arbeitnehmenden beeinflusst werden könnten.

«Die Kosten und der Druck lasten somit vollständig auf den Bauunternehmen und den Bauarbeitenden, die gezwungen sind, bei extremer Hitze immer kürzere Fristen einzuhalten» so der SBV weiter. Das gefährde die Gesundheit der Bauarbeitenden.

Im Parlament hängig ist derzeit eine Motion, die den Bundesrat beauftragen will, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, damit Natureinflüsse bei der Planung und Ausführung von Arbeiten verpflichtend berücksichtigt werden. Unternehmen sollten bei extremer Hitze die Gesundheit und Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz durch das Einstellen der Arbeiten gewährleisten können, ohne Konventionalstrafen zu riskieren. Der Nationalrat hatte diese Motion im Dezember 2024 angenommen.

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) unterstützt laut einer Mitteilung vom März 2025 zwar das Anliegen der Motion, die Gesundheit von Bauarbeitenden in Hitzeperioden zu schützen. Sie schliesst sich aber der Beurteilung des Bundesrats an, wonach alle erforderlichen Massnahmen mit dem Runden Tisch «Hitze auf dem Bau» der Sozialpartner bereits in die Wege geleitet worden sind. Sie kam zum Schluss, dass die Motion als obsolet abzulehnen sei. (sda)

Mehr zum Thema:

Polizeirapport
Arbeitsunfall in Basel: 26-Jähriger stirbt nach Sturz auf Baustelle
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
33 WC-Fails, die schlimmer sind als das Männer-Klo in der SBB
1 / 35
33 WC-Fails, die schlimmer sind als das Männer-Klo in der SBB
bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
U-Bahn-Tunnel in Shanghai eingestürzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Börse steigt zum Wochenstart auf Rekordhoch
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag klar im Plus geschlossen. Der Leitindex SMI stieg sogar auf ein neues Allzeithoch, gestützt durch starke Pharmaschwergewichte. Für gute Stimmung sorgten vor allem die Entspannungssignale im Nahen Osten.
Zur Story