Positiv beurteilen die ausländischen Fachkräfte auch die technischen und administrativen Aspekte des Lebens in der Schweiz. So wurden etwa das leicht zugängliche Breitband-Internet, der Zugang zu Online-Diensten und die Verfügbarkeit von Verwaltungsdiensten im Internet gelobt. (sda/awp)

Finanziell sind die meisten Expats mit ihrer Situation aber zufrieden. So gaben immerhin 58 Prozent an, über ein Bruttojahreseinkommen von mindestens 100'000 Dollar zu verfügen.

Mit 46 Prozent war weniger als die Hälfte der Meinung, dass die Menschen in der Schweiz freundlich zu Ausländern sind. Und 62 Prozent gaben an, dass es schwierig sei, einheimische Freunde zu finden.

Das insgesamt schlechte Abschneiden wird aber auch mit der geringen Offenheit der Bevölkerung begründet. So hätten Expats Schwierigkeiten, sich an die lokale Kultur zu gewöhnen und fühlten sich im Land nicht willkommen.

Do it like a Swiftie – hier kommt die Anleitung zur «Eras»-Tour

Darauf hast du gewartet: das Handbuch für Swifties. Hier steht alles, was du wissen musst, damit du beim Konzert von Taylor Swift als Swiftie der Meisterinnenklasse durchgehst.

Die Zeiten, zu denen man einfach an ein Konzert gehen konnte und der Musik lauschen, ein bisschen klatschen und so, sind vorbei. Wenn du zu einem der beiden Zürcher Konzerte von Taylor Swift am 9. oder 10. Juli im Stadion Letzigrund gehst, musst du ein paar Gänge höher schalten. Da wird einiges von dir erwartet. Swifties – so nennen sich die Fans von Taylor Swift selbst – folgen einem strengen Verhaltenskodex.