Polizeirapport

Arbeitsunfall in Basel: 26-Jähriger stirbt nach Sturz auf Baustelle

Ein 26-jähriger Mann ist in Basel im Spital seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Gemäss damaliger Mitteilung war der Mann am Dienstag gegen 8 Uhr auf einer Baustelle aus der Höhe gestürzt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Spital gebracht worden. Der genaue Hergang des Unfalls sei unklar.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, wie es im neusten Communiqué heisst. (sda)