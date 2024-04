Edelweiss-Piloten fordern Airline erneut zu GAV-Verhandlungen auf

Nach dem Abbruch der Verhandlungen um einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) bei der Fluggesellschaft Edelweiss durch den Pilotenverband Aeropers fordern die Piloten Bewegung von der Airline-Spitze. Sie haben dazu am Freitag in einer symbolischen Aktion eine übergrosse Postkarte mit den Unterschriften der Piloten an Edelweiss-Chef Bernd Bauer geschickt.

Edelweiss-Piloten fordern neue GAV-Verhandlungen. Bild: www.imago-images.de

Aeropers-Vorstandsmitglied Janos Fazekas erklärte:

«Wir sind weiterhin gewillt, eine für beide Seiten tragbare Lösung am Verhandlungstisch zu finden. Diese muss aber eine nachhaltige finanzielle Perspektive und ein besser planbares Sozialleben beinhalten.»

Der Pilotenverband Aeropers hatte vor zwei Wochen die seit Ende Januar laufenden GAV-Verhandlungen platzen lassen. Der Ferienflieger Edelweiss zeigte sich damals überrascht über den Abbruch. Sollte bis Ende Juni kein neuer GAV vereinbart sein, droht ab Juli ein vertragsloser Zustand. (rbu/sda/awp)