freundlich32°
DE | FR
burger
Schweiz
Armee

Freiburg bittet Armee um Hilfe bei der Wasserversorgung der Alpen

Freiburg bittet Armee um Hilfe bei der Wasserversorgung der Alpen

03.08.2026, 17:3003.08.2026, 17:30

Der Freiburger Staatsrat hat am Montag um Luftunterstützung durch die Armee gebeten. Alpen, die nicht über Strassen erreichbar sind, sollen per Luft mit Wasser versorgt werden.

Aufgrund der Dürre ersucht der Staatsrat die Armee, das Unternehmen Swiss Helicopter zu unterstützen, wie er in einer Mitteilung schrieb. Der Kanton stellte bei der Schweizer Armee einen Antrag auf Unterstützung bis zum 31. August.

A Swiss Army Helicopter flies around the Buergenstock resort in Obbuergen, near Lucerne, Switzerland, Sunday, June 21, 2026. (Urs Flueeler/Keystone Pool via AP) Switzerland Iran US Negotiations
Ein Helikopter der Schweizer Armee fliegt über dem Bürgenstock-Resort. (Symbolbild)Bild: keystone

Swiss Helicopter steht seit Ende Juli für die Versorgung von rund 20 Alpen im Einsatz. Wenn die Alpen nicht rasch mit Wasser versorgt werden können, sei das Wohlergehen der Tiere oder gar ihr Leben stark gefährdet, schrieb der Staatsrat weiter.

Der Klimawandel und die Hitzewellen, die Westeuropa seit Mai heimsuchen, führten auch im Kanton Freiburg zu einer aussergewöhnlichen Dürre, wie es weiter hiess. Die Wasserreserven für das Vieh auf den Alpen in den Freiburger Voralpen sind an ihrem Limit angelangt. Der Staatsrat verhängte für den Vivisbach-, den Greyerz- und den Sensebezirk deshalb die besondere Lage.

Alpbewirtschaftende, die die Möglichkeit haben, über die Strasse versorgt zu werden, organisieren sich derzeit selbst, um weiter unten in den Tälern Wasser zu holen. (hkl/sda)

Mehr zum Thema:

Nach Gewittern unter der Woche: Vorzeichen deuten auf erneute Hitzeperiode hin
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Hier kommen 7 Tipps, die alle kennen sollten, die im (Hoch-)Sommer wandern gehen
Die Temperaturen bringen uns in diesem Jahr seit Wochen zum Schwitzen. Wandern in höheren Gefilden schafft da Abhilfe. Hier kommen wichtige Tipps und Tricks fürs Wandern im (Hoch-)Sommer. Wenn du dann wandern gehst, solltest du das hier wissen.
Wandern ist auch mit Gefahren verbunden. Und meist trifft es nicht diejenigen, welche erfahren sind und sich auf hochalpine Touren wagen, sondern Wanderinnen und Wanderer auf eigentlich einfachen Abschnitten.
Zur Story