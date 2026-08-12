Schutzbrillen sind vielerorts ausverkauft. Bild: Keystone

Keine Schutzbrille erwischt? So kannst du die Sonnenfinsternis trotzdem sehen

Die Sonnenfinsternis steht vor der Tür und Schutzbrillen sind in der Schweiz kaum noch erhältlich. Vielleicht könntest du trotzdem Glück haben.

Kendra Kotas Folge mir

Mehr «Schweiz»

Heute Abend geht bei vielen der Blick gen Himmel, denn es gibt die grösste partielle Sonnenfinsternis seit 1999. Der Mond wird dabei je nach Standort zwischen 91 und 93 Prozent der Sonne verdecken. Das Ereignis beginnt gegen 19.24 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt zwischen 20.15 und 20.20. Mit dem Sonnenuntergang gegen 20.45 Uhr findet das Phänomen schliesslich sein Ende.

Auch in der Schweiz wollen die Leute das Phänomen beobachten und versuchen, auf den letzten Drücker eine Schutzbrille zu ergattern. In den meisten Geschäften sind die Schutzbrillen jedoch ausverkauft. Wer versucht, bei Optikergeschäften anzurufen, landet vielfach beim Besetztzeichen – ein Durchzukommen ist fast unmöglich.

Am Mittwochmorgen hat sich in Zürich eine Warteschlange vor dem Geschäft Zumstein gebildet. Bild: watson

Wo es trotzdem noch Restbestände gibt, bilden sich lange Warteschlangen. Vor dem Fotogeschäft Zumstein in Bern stellten sich am Dienstag Hunderte Menschen für die begehrten Brillen an. Am Abend waren sie dann ausverkauft. Allerdings soll es auch am Mittwoch nochmals welche geben, schreibt die «Berner Zeitung». Verkauft werden die Brillen ab 13 Uhr. Laut eines aufgehängten Zettels wird das Ganze aber auf 15 Uhr verschoben. Ähnliche Informationen gibt es zum Geschäft in Zürich:

Ab 15 Uhr soll es bei Zumstein beim Zürcher HB wieder Schutzbrillen haben. Bild: watson

Schon jetzt hat sich vor dem Geschäft eine Warteschlange gebildet.

Ausverkauft ist auch das Buch «Sonnenfinsternis über Europa» von Werner E. Celnik für 16.90 Franken. Zum Buch gab es eine Schutzbrille dazu.

Das Buch ist bereits vergriffen. Bild: orellfüssli.ch

Angesichts des Ansturms auf Schutzbrillen stellt sich die Frage, weshalb das BAG nicht bereits im Vorfeld eine grössere Menge an Schutzbrillen beschafft hat. Das BAG erklärt auf Anfrage: «Die Beschaffung von Schutzbrillen ist Sache des Marktes und der Vertreiber von solchen Schutzbrillen. Das BAG hat den Auftrag, über Risiken aufzuklären und Schutzmassnahmen zu empfehlen – nicht, individuelle Schutzprodukte für die Bevölkerung bereitzustellen.» Das BAG habe bereits frühzeitig Informationen zu Schutzbrillen auf seiner Website bereitgestellt und auch über Social Media darüber informiert.

Hohe Wiederverkäufe

Einige versuchen, aus der Not Profit zu schlagen, und verkaufen ihre Schutzbrillen zu horrenden Preisen auf Ricardo, Tutti und Co. Brillen, die neu rund drei Franken gekostet haben, werden beispielsweise für 195 Franken weiterverkauft.

Ein Ricardo-Verkäufer wirbt mit der Lieferung bis 17 Uhr. Bild: ricardo.ch

Auch bei Tutti sind die Preise happig. Ein Anbieter verlangt beispielsweise für zehn Stück der Schutzbrillen 435 Franken. Bei Angeboten auf Online-Marktplätzen soll man aber vorsichtig sein: Hier ist nicht immer klar, ob die Brille tatsächlich der Norm entspricht oder ob sie beschädigt oder gefälscht ist. Brillen sollten, wenn möglich, originalverpackt gekauft werden. Auch alte Brillen, die bereits beschädigt sind, sollten nicht mehr verwendet werden.

Happige Preise auf Tutti. Bild: Tutti.ch

Auch wer keine Brille ergattern konnte, soll aber nicht ohne in den Himmel starren. Behörden und Fachleute warnen eindringlich vor dem direkten Blick in die Sonne ohne zertifizierten Schutz. Auch normale Sonnenbrillen oder selbstgebastelte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz und könnten zu schweren Augenschäden führen. Ebenfalls soll nicht ohne Schutzfilter fotografiert werden.

Alternativen für die Schutzbrille

Als Ausweichlösung kann eine zertifizierte Sonnenfilterfolie – eigentlich für Teleskope gedacht – in Abschnitte geschnittene dienen. Bei den Folien handelt es sich um dieselbe zertifizierte Folie wie bei regulären Sonnenfinsternisbrillen. Allerdings könnte es auch hier schwer sein, noch welche zu finden.

Mit einer Chipsrolle lässt sich ganz einfach eine Lochkamera basteln. Bild: bfs.de

Einfacher ist das Basteln einer Lochkamera. So geht's:

Karton oder Chipsröhre mit Klebeband gut gegen Licht abdichten.

Eine Seite des Kartons ausschneiden und Butterbrotpapier oder Backpapier über die offene Seite kleben.

Auf die gegenüberliegende Seite ein kleines Loch bohren. Das Sonnenlicht fällt durch das kleine Loch auf eine helle Fläche (das Butterbrotpapier) und projiziert dort ein Abbild der Sonne.

Das BAG weist auf Anfrage zur Sicherheit von Lochkameras darauf hin: «Wenn sie richtig verwendet wird, kann eine Lochkamera sicher sein. Je nach Bauart sollte man darauf achten, dass beispielsweise nicht versehentlich mit dem zweiten Auge in die Sonne geschaut wird.»